El estadio Miami será el escenario donde Escocia y Brasil se medirán en la tercera ronda del Grupo C, el encuentro dará inicio a las 19:00 (hora Argentina).

Con el desenlace del Grupo C muy reñido, ambas selecciones se disputan un lugar en la fase de eliminación directa. Brasil se sitúa en la cima de la tabla con cuatro puntos, gracias a su mejor diferencia de goles, mientras que Escocia se encuentra con tres unidades, manteniendo abiertas sus posibilidades de avanzar.

La Canarinha llega a este último compromiso tras un empate 1-1 en su debut contra Marruecos y una convincente victoria de 3-0 frente a Haití. Ahora, el equipo dirigido por Tite quiere confirmar su lugar en la siguiente fase y asegurar el primer puesto del grupo.

Escocia, por su parte, inició el torneo con un triunfo por 1-0 sobre Haití, pero sufrió una derrota 1-0 ante Marruecos. A pesar de esto, el equipo británico cuenta con opciones reales de clasificación y la esperanza de sorprender a uno de los grandes del fútbol mundial.

El árbitro designado para el encuentro será César Ramos Palazuelos.

El camino hacia los dieciseisavos de final

Una vez finalizada la fase de grupos, el primer clasificado se enfrentará al tercer puesto de los grupos E, F, G, I o J. El segundo lugar se verá las caras con el segundo del Grupo A. El destino del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su clasificación en la tabla y la disposición final de los equipos clasificados.

Horario del partido según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas