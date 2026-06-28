Este sábado a las 16:00 (hora Argentina), el estadio Los Ángeles será el escenario de un emocionante duelo entre Sudáfrica y Canadá por la llave 3 del Mundial.

El encuentro marcará el inicio de los 16avos de final, donde ambos equipos, que alcanzan esta fase por primera vez, se enfrentarán como segundos de los Grupos A y B. Con esto, se anticipa un partido lleno de emociones y curiosidades.

Sudáfrica, que llegó con poco reconocimiento, sorprendió al conseguir cuatro puntos en la fase de grupos, logrando así una histórica clasificación a los dieciseisavos, algo que no había conseguido en ninguna de sus tres anteriores participaciones en mundiales.

A pesar de un inicio complicado, donde perdió 2-0 contra México, el equipo dirigido por Hugo Broos se recuperó al empatar 1-1 frente a Chequia y vencer 1-0 a Corea del Sur, lo que les permitió cerrar la fase con un punto clave para avancar.

Por su parte, Canadá logró su pase a esta fase con una diferencia de goles de +5, tras sumar cuatro puntos en el Grupo B. La selección norteamericana, co-anfitriona del torneo, también hizo historia al llegar a esta etapa.

Su viaje comenzó con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, seguido de una espectacular victoria 6-0 sobre Qatar. Sin embargo, un tropiezo ante Suiza (2-1) les hizo colocar en segundo lugar, pero eso no impidió su avance al siguiente nivel.

Este será un duelo inédito entre ambas naciones en un contexto internacional, sin registros previos en competiciones oficiales o amistosos.

El árbitro del enfrentamiento será João da Silva Pinheiro.

Horarios del partido Sudáfrica vs Canadá por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas