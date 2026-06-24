En el icónico estadio Ciudad de México, a las 22:00 (hora Argentina), México se medirá ante República Checa en un choque crucial por la última jornada de la fase de grupos del Mundial.

El equipo mexicano llega a este encuentro con una trayectoria impecable, habiendo logrado dos victorias y un total de seis puntos en su haber. Después de vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y 1-0 a Corea del Sur, México se ha afianzado como el líder indiscutido del Grupo A, sin haber recibido goles hasta el momento. Un empate en esta ocasión les bastará para asegurar la primera posición del grupo.

Por otro lado, la República Checa enfrenta una situación complicada, acumulando solo un punto tras un inicio difícil. Comenzaron el torneo con una derrota ajustada de 2-1 contra República de Corea, y en su segundo encuentro lograron un empate 1-1 frente a Sudáfrica. Para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el torneo, necesitarán no solo ganar a México, sino también depender de otros resultados para seguir en la competición.

El árbitro para este importantísimo encuentro será Yael Falcón Pérez.

Camino hacia los dieciseisavos de final

Los equipos que terminen en la primera y segunda posición de este grupo se clasificarán para los dieciseisavos de final, enfrentándose a otros equipos según los resultados de las diferentes zonas.

Horario República Checa y México, según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas