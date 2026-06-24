A partir de las 16:00 (hora Argentina), Suiza y Canadá se enfrentarán en el BC Place Stadium en el marco de la tercera jornada del grupo B del Mundial.

Ambos equipos llegan a este importante choque con la misma cantidad de puntos (cuatro), pero los canadienses lideran la clasificación gracias a una diferencia de gol superior. Este partido decidirá quién se lleva el primer puesto del grupo y quién avanza a la fase eliminatoria desde allí.

En su debut, Suiza logró un empate 1-1 ante Qatar, un partido que fue bastante equilibrado y que permitió al equipo europeo sumar su primer punto. Sin embargo, en la jornada anterior, Suiza mostró su mejor cara al vencer a Bosnia con un contundente 4-1, elevando sus expectativas en el torneo.

Por su parte, Canadá también se mantiene invicto en la competición. En su primer encuentro empató 1-1 contra Bosnia, mostrando destellos de buen juego. Su gran respuesta llegó en su segundo partido, donde arrasaron a Qatar con un asombroso 6-0, dejando claro su potencial en el torneo.

El partido será dirigido por el árbitro Ramon Abatti Abel.

El camino hacia los dieciseisavos de final

El equipo que termine en la primera posición de este grupo se enfrentará al tercer clasificado de alguno de los grupos E, F, G, I, J. Mientras tanto, el segundo lugar tendrá que medir fuerzas con el segundo del Grupo A. El adversario del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de los terceros.

Horarios del partido entre Suiza y Canadá según el país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas