El esperado enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Bélgica tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio, como parte de la tercera jornada del grupo G del Mundial de fútbol 2026. El encuentro comenzará a las 00:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.

Tanto los All Whites como los Diablos Rojos tienen opciones matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final, lo que hace de este choque una cita imprescindible. Para seguir en la competencia, deberán conseguir un resultado favorable y estar atentos a lo que acontezca en el otro partido de la zona.

Los neozelandeses llegan a este partido con un punto en su haber, luego de un inicio titubeante que incluyó un empate 2-2 frente a Irán y una derrota 3-1 ante Egipto. Con la urgencia de sumar, Nueva Zelanda sabe que necesita un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones.

Por su parte, Bélgica acumula dos puntos tras un empate 1-1 en su debut contra Egipto y un resultado sin goles ante Irán en su segundo partido. A pesar de no haber logrado una victoria aún, el equipo europeo no se dará por vencido y aprovechará esta última jornada para buscar la clasificación a la siguiente fase.

El árbitro designado para el encuentro será Adham Makhadmeh.

El camino a la siguiente ronda

Después de la fase de grupos, el primer clasificado se enfrentará al tercer lugar de uno de los grupos E, F, G, I o J. El segundo clasificado tendrá como rival al segundo del Grupo A. Determinar quién será el adversario del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación final en la tabla de terceros.

Horarios del partido según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas