El partido entre Ecuador y Alemania está programado para mañana a las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Nueva York, y promete ser emocionante por el contexto que lo rodea.

En esta última jornada de la fase de grupos, las realidades de ambos equipos son bastante distintas. La selección alemana, ya clasificándose cómodamente a los dieciseisavos de final tras haber acumulado dos triunfos previos, llega al duelo con la mente clara y sin presión. Las victorias ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1) han sellado su primera posición en el Grupo E.

Por otro lado, Ecuador tiene la obligación de ganar para seguir soñando con avanzar en el torneo. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece enfrenta una tarea complicada, ya que sus propias actuaciones han dejado mucho que desear: una derrota por 1-0 contra Costa de Marfil y un empate 0-0 ante Curazao han llevado a la Tricolor a la tercera posición de su grupo.

El arbitraje del encuentro estará a cargo de Mary Penso, quien será la encargada de dirigir este crucial enfrentamiento.

Camino a los dieciseisavos

Mientras que los alemanes se preparan para continuar su andadura en el torneo, el futuro de Ecuador dependerá de sus resultados y del desenlace de otras partidas en el grupo. La clasificación más allá de esta fase requerirá más que un simple triunfo, implicando también resultados favorables en otros encuentros.

Horario Ecuador y Alemania, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas