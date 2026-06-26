El esperado encuentro entre Egipto e Irán tendrá lugar mañana a las 00:00 (hora Argentina) en el estadio Seattle, marcando la conclusión de la fase de grupos en este Mundial.

Ambos equipos llegan con la presión de un triunfo que les significará el pase a los dieciseisavos, mientras que una derrota podría costar caro y causar la eliminación.

La selección egipcia ha mostrado una clara mejoría en sus últimos partidos, comenzando con un empate 1-1 ante Bélgica en su debut. La segunda jornada fue una gran actuación, donde se impusieron con claridad a Nueva Zelanda por 3-1, acumulando un total de 4 puntos en el grupo, lo que les deja en una buena posición.

Por su parte, Irán, actualmente líder del grupo, ha transitado el torneo sin conocer la derrota. Su primer partido terminó en un emocionante empate 2-2 frente a Nueva Zelanda, y en su segundo encuentro lograron un sólido 0-0 contra Bélgica, lo que les mantiene invictos. Ahora, buscarán asegurar su clasificación con una victoria.

El encuentro será dirigido por el árbitro Szymon Marciniak, quien tendrá la tarea de controlar este emocionante duelo.

Perspectivas para los dieciseisavos

El equipo que logre la primera posición en este grupo se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, J. El segundo clasificado deberá medirse con el segundo del Grupo A, mientras que el tercer clasificado dependerá de su posición en la tabla para determinar a sus rivales.

Horarios para el encuentro de Egipto e Irán, por país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas