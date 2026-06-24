El emocionante duelo entre Bosnia-Herz. y Catar está programado para hoy a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Seattle, marcando la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan a este partido con solo un punto en sus dos primeros encuentros, ocupando el tercer y cuarto lugar del grupo. La victoria es esencial para mantener vivas las posibilidades de clasificación, ya que una derrota podría significar la eliminación del torneo para el perdedor.

Bosnia-Herz. comenzó su participación en el Mundial con un empate 1-1 ante Canadá en un partido donde mostró mejoría, logrando rescatar un punto. Sin embargo, no pudieron mantener el impulso y sufrieron una dura caída en su segundo partido, donde fueron derrotados 4-1 por Suiza.

Por otro lado, Catar también ha tenido un inicio difícil, acumulando un solo punto tras sus actuaciones. En su debut, empataron 1-1 contra Suiza, pero en la última jornada fueron apabullados 6-0 por el equipo canadiense, lo que complicó aún más su situación en la fase de grupos.

El árbitro asignado para este importante encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.

El camino hacia los dieciseisavos de final

Al concluir la fase de grupos, el líder del grupo se enfrentará al tercer clasificado de las zonas E, F, G, I y J. El segundo lugar jugará contra el segundo del Grupo A. Mientras que el tercer puesto tendrá que esperar para conocer su rival según la tabla final.

Horarios del partido Bosnia-Herz. vs Catar por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas