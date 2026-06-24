El partido entre Curazao y Costa de Marfil está programado para mañana a las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Filadelfia, y será crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el Mundial.

La selección de Costa de Marfil tiene todo a su favor, ya que necesita solo un punto para asegurar su lugar en los dieciseisavos de final como segundo del grupo E. Después de comenzar el torneo con una victoria por 1-0 frente a Ecuador, sufrió una derrota por 2-1 ante Alemania en su segundo encuentro, lo que añade un poco de presión a su situación.

Por el otro lado, Curazao busca hacer historia en su debut mundialista. Luego de un inicio complicado con una aplastante derrota de 7-1 ante Alemania, logró rescatar un empate sin goles contra Ecuador, sumando su primer punto en la competencia. Aunque se encuentra en la última posición del grupo E, los isleños todavía tienen posibilidades matemáticas de avanzar y sueñan con una victoria que les permita continuar en el torneo.

El árbitro designado para el encuentro es Glenn Nyberg.

El camino hacia los dieciseisavos

Al finalizar la fase de grupos, el primer clasificado se enfrentará al tercer puesto de alguno de los grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo jugará contra el segundo del Grupo A. Las posibilidades del mejor tercero dependerán de su ranking final y de cómo se distribuyan los equipos clasificados.

Horario del partido según países

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas