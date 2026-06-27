La Copa Mundial de la FIFA continúa brindando emociones y sorpresas, y esta vez fue el turno del BC Place Stadium, donde Bélgica se impuso de manera contundente a Nueva Zelanda por 5 a 1. En la tercera fecha del grupo G, el equipo belga mostró su poderío ofensivo con goles de Leandro Trossard (27’ y 49’), Kevin De Bruyne (20’), Romelu Lukaku (40’) y Alexis Saelemaekers (48’).

El partido comenzó con un momento de tensión, cuando a los 10 minutos de juego, Trossard estrelló un remate en el palo que dejó a Bélgica deseando abrir el marcador. Fue De Bruyne el primero en marcar a los 20 minutos, seguido de un dominio absoluto de Trossard, que se convirtió en la figura del encuentro al anotar dos tantos y contabilizar varias oportunidades al arco rival.

El conjunto neozelandés, dirigido por Darren Bazeley, utilizó un esquema 4-5-1, alineando a Max Crocombe como guardameta y una sólida línea defensiva conformada por Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon y Liberato Cacace. En la zona de medio campo se posicionaron Joe Bell, Marko Stamenic, Elijah Just, Ryan Thomas y Sarpreet Singh, mientras que Chris Wood estuvo a cargo de la delantera.

Por el lado belga, el técnico Rudi García optó por un 4-5-1 con Thibaut Courtois bajo los tres palos. La defensa estuvo a cargo de Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper, mientras que el mediocampo fue dirigido por Hans Vanaken, Youri Tielemans, junto a Trossard y De Bruyne, con Charles De Ketelaere como delantero.

El árbitro del encuentro fue Adham Makhadmeh, quien tuvo una labor disciplinaria marcada por tarjetas amarillas a Marko Stamenic y Elijah Just en el equipo neozelandés.

Cambios en Nueva Zelanda

45’ 2T - Salieron Ryan Thomas por Ben Old y Sarpreet Singh por Jesse Randall

63’ 2T - Salieron Joe Bell por Callum McCowatt y Tim Payne por Michael Boxall

78’ 2T - Salió Liberato Cacace por Francis de Vries

Amonestaciones en Nueva Zelanda:

0’ 2T Marko Stamenic (Reiteración de faltas)

10’ 2T Elijah Just (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Bélgica

55’ 2T - Salió Jeremy Doku por Matías Fernández Pardo

71’ 2T - Salieron Kevin De Bruyne por Amadou Onana y Leandro Trossard por Alexis Saelemaekers

84’ 2T - Salieron Charles De Ketelaere por Romelu Lukaku y Youri Tielemans por Nicolas Raskin

Con este resultado, Bélgica se afianza como uno de los favoritos en la competición, mientras que Nueva Zelanda deberá revisar su estrategia para los próximos encuentros.