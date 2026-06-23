En un encuentro celebrado este martes en el estadio Houston, Uzbekistán sufrió una severa derrota ante Portugal, que lo superó 5 a 0 en lo que fue la segunda fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los goles que sellaron esta abultada victoria fueron anotados por Cristiano Ronaldo a los 5’ y 38’ del primer tiempo, Nuno Mendes a los 16’ (de tiro libre), Rafael Leão a los 41’ del segundo tiempo y un autogol de Abduvokhid Nematov a los 14’ del segundo tiempo.

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, se destacó como el mejor jugador del encuentro, marcando dos tantos, disparando 7 veces a puerta y completando 14 pases acertados, mostrando una vez más su calidad en el campo. Bruno Fernandes también tuvo un papel crucial, logrando 58 pases exitosos y realizando 4 recuperaciones de balón, además de buscar el arco rival en 2 ocasiones.

El estratega de Portugal, Roberto Martínez, alineó a su equipo con un 4-5-1, empleando a Diogo Costa en la portería; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en la defensa; Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Félix en el medio campo; y Cristiano Ronaldo en el ataque.

Por su Parte, el conjunto uzbeko dirigido por Fabio Cannavaro presentó una formación 3-4-3, con Abduvokhid Nematov como arquero; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev y Rustam Ashurmatov en defensa; Behruzjon Karimov, Odiljon Xamrobekov, Otabek Shukurov y Sherzod Nasrullayev en el medio; y Azizjon Ganiev, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullaev como delanteros.

El árbitro del partido fue Jalal Jayed, quien supervisó una intensa contienda en el estadio Houston.

En su próximo duelo, Portugal se medirá ante Colombia, mientras que Uzbekistán se enfrentará a RD Congo en el estadio Atlanta.

Cambios en Portugal

Amonestado en Portugal:

Cambios en Uzbekistán

Amonestado en Uzbekistán: