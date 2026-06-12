En esta noticia Información previa del partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina

El enfrentamiento entre Canadá y Bosnia y Herzegovina promete ser un duelo emocionante en el Mundial de 2026. La selección canadiense, que ha resurgido en el fútbol internacional, busca superar su histórica participación en 1986 y 2022, mientras que Bosnia, con su sólida defensa y contragolpes veloces, espera dejar huella tras su debut en 2014.

Con jugadores destacados como Alphonso Davies y Edin Džeko, el partido se presenta como un choque de estilos: la técnica y velocidad de Canadá frente a la solidez defensiva de Bosnia. La expectativa es alta, ya que cada selección busca no solo avanzar en el torneo, sino también consolidar su lugar en la historia del fútbol. La afición espera un espectáculo vibrante en el Estadio de Toronto.

Si estás en Argentina y quieres saber a qué hora juega la Albiceleste, dónde ver el partido y en qué estadio se disputa el debut del Mundial 2026, aquí tienes toda la información actualizada.

Información previa del partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Partido: Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Canadá vs Bosnia y Herzegovina Fecha: 12 de junio de 2026

12 de junio de 2026 Hora en Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estadio: Estadio de Toronto (Toronto)

Estadio de Toronto (Toronto) Competición: Jornada 1 de la Fase de Grupos

Jornada 1 de la Fase de Grupos Dónde ver: TV Pública, TyC Sports y plataformas de streaming oficiales

Partidos del mundial (foto: Pexels)

¿A qué hora juega Argentina vs Canadá en Argentina?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina se jugará el viernes 12 de junio y comenzará a las 16:00 horas en Argentina.

El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio de Toronto en Toronto, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial 2026 se jugará en distintas zonas horarias de Norteamérica, por lo que la hora de cada partido en Argentina dependerá de la sede. En general:

México suele tener entre 2 y 3 horas menos que Argentina.

La costa este de Estados Unidos tiene una diferencia menor.

La costa oeste estadounidense presenta el mayor desfase horario.

Por eso, es recomendable consultar siempre la hora convertida para Argentina antes de cada partido del Mundial.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en televisión

En Argentina, el partido entre 16:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.