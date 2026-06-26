<p>Cabo Verde y Arabia Saudita se verán las caras en el estadio Houston este jueves a las 21:00 (hora Argentina) por la tercera jornada del Grupo H del Mundial 2026.</p><p>El Grupo H es uno de los más disputados del torneo, con todos los equipos aún con posibilidades de avanzar a la siguiente fase. La jornada final determinará quienes serán los afortunados en seguir adelante y la clasificación en general está abierta y llena de sorpresas.</p><p>Cabo Verde, actualmente con dos puntos, se presenta con la esperanza de avanzar a los dieciseisavos de final. Su participación ha sido notable, comenzando con un empate sin goles contra España y luego logrando un emocionante 2-2 ante Uruguay. Con un rendimiento invicto, el equipo africano buscará una victoria que podría consagrarlo como uno de los grandes sorpresivos de la fase de grupos.</p><p>Por su parte, Arabia Saudita ha conseguido solo un punto en sus dos encuentros. Comenzaron el torneo con un empate 1-1 ante Uruguay, pero padecieron una dura derrota 4-0 frente a España en su segundo partido. Necesitados de una victoria y atentos a lo que acontezca en el otro juego del grupo, los saudíes intentarán dejar una buena impresión en su cierre de fase.</p><p>La dirección del encuentro estará a cargo del árbitro François Letexier.</p><h5>Camino hacia los dieciseisavos</h5><p>En la próxima fase, el equipo que logre finalizar en la primera posición se enfrentará al tercer clasificado de los Grupos E, F, G, I o J. El segundo clasificado jugará contra el segundo del Grupo A. El rival que sea designado para el mejor tercero dependerá de su ubicación final y de la composición de los clasificados.</p><h5 style=‘margin-top: 20px’>Horarios de Cabo Verde y Arabia Saudita según país</h5>Argentina: 21:00 horasColombia y Perú: 19:00 horasHonduras, El Salvador, México y Nicaragua: 18:00 horasVenezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas