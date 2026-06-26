Mañana, Nueva Zelanda se medirá ante Bélgica en un encuentro clave correspondiente a la tercera jornada del grupo G, que se llevará a cabo en el BC Place Stadium a las 00:00 (hora Argentina).

Ambos equipos, los All Whites y los Diablos Rojos, poseen oportunidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Para no decir adiós a sus esperanzas, deberán salir con un resultado positivo, a la vez que seguirán de cerca el desenlace del otro partido del grupo.

Nueva Zelanda se presenta con un punto en la tabla y la urgencia de conseguir un resultado significativo para continuar en la competencia. Los oceánicos comenzaron el torneo igualando 2-2 frente a Irán, pero su segunda presentación no fue exitosa, cayendo 3-1 ante Egipto.

Por su parte, Bélgica contabiliza dos puntos tras sus empates: 1-1 contra Egipto en su debut y un empate sin goles contra Irán en su segundo encuentro. A pesar de no haber logrado una victoria hasta el momento, el equipo europeo se mantiene en la carrera por avanzar y buscará asegurar su clasificación en este decisivo duelo.

El árbitro designado para dirigir el partido será Adham Makhadmeh.

Expectativas de clasificación

Al finalizar la fase de grupos, el equipo que obtenga el primer puesto enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, J. El segundo lugar jugará contra el segundo del Grupo A. El rival que avanza como mejor tercero se determinará según su posición en la tabla final y los clasificados.

Horarios del partido según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas