El esperado choque entre Nueva Zelanda y Bélgica se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio a las 00:00 horas (hora Argentina) en el BC Place Stadium.

Ambos equipos, los All Whites y los Diablos Rojos, todavía tienen oportunidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final. Para ello, resultará vital que consigan una victoria y que los resultados en el otro encuentro del grupo les sean favorables.

Nueva Zelanda entra a este encuentro con un solo punto y la urgente necesidad de obtener un buen resultado para seguir en la lucha. Los oceánicos comenzaron el torneo con un empate 2-2 ante Irán, pero sufrieron una derrota por 3-1 contra Egipto en su último partido.

Por su parte, Bélgica ha sumado dos puntos tras una igualada 1-1 en su debut contra Egipto y un empate sin goles frente a Irán en su siguiente presentación. A pesar de no haber conseguido una victoria aún, el equipo europeo mantiene vivas sus esperanzas de clasificación y buscará aprovechar este último partido de la fase de grupos para asegurarse un lugar en la siguiente ronda.

El árbitro asignado para este encuentro será Adham Makhadmeh.

El camino hacia los dieciseisavos de final

Una vez finalizada la fase de grupos, el equipo que termine primero en el grupo se enfrentará al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo lugar se verá las caras con el segundo del Grupo A. El rival de cualquier seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla final de terceros y la configuración de los clasificados.

Horario del partido Nueva Zelanda vs Bélgica según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas