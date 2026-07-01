A partir de las 16:00 horas (hora Argentina), España y Austria se enfrentarán mañana en lo que promete ser un emocionante duelo por la llave 6 del Mundial, que se llevará a cabo en el estadio Los Ángeles.

Este choque marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo en 48 años. Austria, dirigida por Ralf Rangnick, logró avanzar a los 16avos de final como segundo del Grupo J, mientras que la Roja, bajo el mando de Luis de la Fuente, accedió a esta fase luego de finalizar como líder del Grupo H.

La selección española tuvo una fase de grupos sólida, aunque no sin desafíos. Inició con un empate sin goles frente a Cabo Verde, pero luego demostró su poderío al vencer a Arabia Saudita por 4-2 y finalizar con una ajustada victoria 1-0 sobre Uruguay.

Desde su debut en el Mundial de Italia 1934, España ha tenido un camino irregular, aunque su participación ha sido constante, no faltando a una edición desde 1974. El pico de su historia futbolística se alcanzó en Sudáfrica 2010, cuando se coronaron campeones del mundo. Cabe mencionar que también serán uno de los anfitriones en la próxima edición del torneo en 2030.

Por su parte, Austria llega a esta fase con el esfuerzo de haber superado un camino complicado. Los resultados incluyen una victoria por 3-1 contra Jordania, una derrota ante Argentina por 2-0 y un empate 2-2 frente a Argelia, lo que les permitió avanzar a la fase de eliminación directa.

Este será el regreso de Austria a una Copa del Mundo después de su última participación en Francia 1998. En la historia del torneo, el equipo ha tenido momentos notables, como el tercer lugar en Suiza 1954 y un cuarto puesto en Italia 1934.

El enfrentamiento representará el 17º choque oficial entre ambas selecciones, donde España lidera el historial con nueve victorias, tres empates y cuatro triunfos para Austria. Este será el segundo encuentro de ambos equipos en la Copa del Mundo, tras el cruce de 1978 en Argentina, donde los austríacos se llevaron la victoria por 2-1 en la fase de grupos.

Horarios de España y Austria, según países

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas