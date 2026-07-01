Este viernes 3 de julio, a las 15:00 (hora Argentina), el estadio Dallas será el escenario de un partido crucial entre Australia y Egipto en el Mundial. Este encuentro forma parte de la llave 14 y es vital para ambos equipos que aspiran a avanzar a la siguiente fase.

Los australianos, bajo la dirección de Tony Popovic, lograrán avanzar como segundos del Grupo D. Australia comenzó su camino en este torneo con una convincente victoria de 2-0 ante Turquía. Sin embargo, sufrieron una derrota por 2-0 contra Estados Unidos y apenas lograron un empate sin goles contra Paraguay, lo que les permitió asegurar su lugar en esta etapa.

En su séptima aparición en la Copa del Mundo, y la sexta consecutiva desde Sudáfrica 2010, los Socceroos intentarán replicar su éxito de alcanzar los octavos de final, un hito conseguido anteriormente en Alemania 2006 y Qatar 2022.

Por otro lado, Egipto llega al choque con la moral alta, tras haber tenido un desempeño impresionante en esta competición. Su primer partido resultó en un empate 1-1 frente a Bélgica, seguido de una victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda, y termnaron la fase de grupos con otro empate 1-1, esta vez contra Irán. Con la confianza de haber superado por primera vez la fase de grupos, los Faraones buscan seguir haciendo historia en su cuarta participación mundialista.

El historial entre ambos selecciones cuenta solo con dos amistosos anteriores: Egipto ganó en 2010 y se registró un empate en 1987. Este será el primer enfrentamiento oficial entre Australia y Egipto en la historia de la Copa del Mundo.

Horarios de Australia y Egipto según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas