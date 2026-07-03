En el marco del Mundial 2026, el entrenador argentino Mauricio Pochettino volvió a demostrar su fuerte identidad nacional con una frase que ya se volvió viral. Tras clasificar a Estados Unidos a los octavos de final, el técnico santafesino respondió con total honestidad cuando le consultaron si ya se sentía estadounidense.

“Soy 200% argentino, no voy a mentir”, fue su contundente declaración que resalta su compromiso profesional con la selección norteamericana sin renunciar a sus raíces.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos: “Soy 200% argentino, no voy a mentir” @USMNT

La clasificación de Estados Unidos y la conferencia de prensa de Pochettino

Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final del Mundial 2026, con goles de Balogun y Malik Tillman. El partido disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara dejó imágenes emotivas, especialmente la celebración del equipo local al ritmo de “Take Me Home, Country Roads”.

Finalizado el encuentro, en la rueda de prensa, un periodista le preguntó a Mauricio Pochettino si comenzaba a sentirse estadounidense tras los logros conseguidos.

El entrenador argentino, sin dudar, dejó clara su postura. “Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%, pero cuando estás ahí te sientes parte de algo más grande, de todo lo que estamos construyendo aquí”, respondió.

Luego, añadió: “Disfruto formando parte de este proyecto tan increíble. Y, por supuesto, cuando empieza a sonar esa canción en el estadio, es imposible no cantarla”. Su respuesta generó risas y aplausos entre los presentes, destacando la autenticidad del DT nacido en Murphy, Santa Fe.

Pochettino no olvida sus orígenes

La frase “Soy 200% argentino, no voy a mentir” trasciende lo futbolístico y toca fibras sensibles en los hinchas argentinos. Pochettino ha construido una exitosa carrera en Europa, pero nunca ha ocultado su origen. Dirigir a Estados Unidos en su Mundial como coanfitrión representa un desafío profesional importante, pero no implica una renuncia identitaria.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos: “Soy 200% argentino, no voy a mentir” @USMNT

“Una cosa es estar involucrado. Me encanta estar involucrado y ser parte de la fiesta, pero soy 200% argentino, no voy a mentir, no lo voy a hacer”, completó el técnico. Esta declaración refuerza su imagen de entrenador íntegro y cercano, cualidades que lo han acompañado desde sus inicios en el Espanyol hasta su paso por grandes clubes europeos. Para muchos, representa un ejemplo de cómo se puede entregar el máximo en un rol sin olvidar de dónde se viene.

La emoción de Pochettino ante la clasificación

Más allá de las palabras, Pochettino mostró su lado más humano al emocionarse visiblemente tras el pitazo final. El equipo demostró carácter tras la expulsión de Balogun y supo mantener la ventaja. El entrenador argentino valoró el esfuerzo colectivo y el crecimiento del grupo en poco más de un año de trabajo.

Ahora, Estados Unidos enfrentará a Bélgica en octavos de final el lunes 6 de julio. Un rival de jerarquía que pondrá a prueba el proyecto liderado por Pochettino. El DT ya adelantó que conoce bien al equipo belga y respeta su calidad, pero confía en el espíritu competitivo de su plantel. La combinación de experiencia europea y la frescura de los jugadores estadounidenses genera expectativas altas en este Mundial 2026.