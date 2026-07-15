En un vibrante encuentro, Argentina selló su victoria por 2-1 contra Inglaterra, en el marco de la llave 2 de la Copa Mundial de la FIFA, disputado en el estadio Atlanta. Enzo Fernández (39’ 2T) y Lautaro Martínez (46’ 2T) fueron los artífices de la victoria argentina. Mientras que para Inglaterra, el único gol fue anotado por Anthony Gordon (9’ 2T).

El encuentro tuvo un inicio emocionante, donde Alexis Mac Allister estuvo a punto de marcar en dos ocasiones, pero sus disparos se estrellaron contra el palo, frustrando al público argentino.

La estrella del partido fue, sin duda, Enzo Fernández, quien además de marcar un gol, realizó 85 pases acertados y recuperó 3 balones. Lautaro Martínez, también destacado al introducir el segundo gol en el marcador, contribuyó significativamente al ataque argentino.

El inicio del primer tiempo estuvo marcado por un brillante caño del defensor Djed Spence, quien dejó a Nahuel Molina en ridículo a los 4 minutos del partido.

El técnico inglés, Thomas Tuchel, optó por una formación 4-5-1, con Jordan Pickford en la portería y una línea defensiva compuesta por Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Djed Spence. En el medio campo alinearon a Declan Rice, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon, con Harry Kane como único delantero.

En contraposición, Lionel Scaloni dispuso un esquema 4-4-2 para Argentina, con Emiliano Martínez como portero. La defensa la conformaron Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. El mediocampo fue integrado por Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez lideraron la delantera.

El árbitro encargado de dirigir el partido fue Ismail Elfath.

Gracias a este resultado, Argentina se prepara para el duelo decisivo programado para el próximo domingo 19 de julio contra España, donde buscará alzarse con el título.

Cambios en Inglaterra

Amonestados en Inglaterra:

Cambios en Argentina

Amonestados en Argentina: