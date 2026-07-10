Previo al Partidos

La selección española se prepara para uno de los duelos más esperados del Mundial 2026. A partir de las 16:00 (hora Argentina), se verá las caras con Bélgica en el estadio Los Ángeles, en un encuentro que podría definir su futuro en el torneo. El vencedor de esta contienda se asegurará un lugar entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

Fortalezas de España

La Roja ha mostrado una impresionante solidez en defensa, ya que ha pasado de ronda sin haber encajado ningún gol hasta el momento. En octavos, lograron una victoria por la mínima contra Portugal, estableciendo un nuevo récord con su racha de imbatibilidad, superando los 559 minutos que anteriormente tenía Suiza. Durante la fase de grupos, España se posicionó como líder del Grupo H, con un empate contra Cabo Verde (0-0), y triunfos ante Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0). En los dieciseisavos, mostraron su poderío al derrotar a Austria (3-0).

El momento de Bélgica

Por otro lado, Bélgica llega a este choque en un excelente estado de forma tras una contundente victoria 4-1 sobre Estados Unidos en octavos de final, donde Charles De Ketelaere brilló con un doblete, sumando a los goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku. En la fase de grupos, los Diablos Rojos también tuvieron un trayecto variado, con un empate contra Egipto (1-1), un 0-0 frente a Irán y una gran goleada contra Nueva Zelanda (5-1). Su carácter se destacó en los dieciseisavos al superar a Senegal (3-2).

Historial entre España y Bélgica

Ambos equipos se han enfrentado en dos ocasiones en la historia de los Mundiales, con un triunfo para cada selección. El último enfrentamiento se produjo en 1990, cuando España ganó 2-1 en la fase de grupos. El conjunto belga, por su parte, se impuso en cuartos de final en México 1986 después de una emocionante tanda de penales.

Detalles del partido

El árbitro asignado para este emocionante choque es Michael Oliver.

Resultados de España en el Mundial

Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

Octavos de Final: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio)

Resultados de Bélgica en el Mundial

Fase de Grupos: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)

Fase de Grupos: Bélgica 0 vs Irán 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Nueva Zelanda 1 vs Bélgica 5 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Bélgica 3 vs Senegal 2 (1 de julio)

Octavos de Final: Estados Unidos 1 vs Bélgica 4 (6 de julio)

Horarios en distintos países