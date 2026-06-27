En el estadio Kansas City, Argelia y Austria se enfrentarán por la tercera jornada del grupo J del Mundial, a las 23:00 (hora Argentina). Este partido promete ser crucial para ambos equipos, ya que buscan asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo.

Los africanos llegan a esta instancia tras una dura derrota ante Argentina por 3-0 en su debut, pero reaccionaron en el segundo encuentro al vencer a Jordania 2-1, lo que les brinda esperanzas en la carrera por la clasificación.

Por su parte, Austria comenzó su camino en el Mundial con una victoria 3-1 sobre Jordania. Sin embargo, sufrieron una caída inesperada contra Argentina, perdiendo 2-0, lo que hace que necesiten sumar en este encuentro para lograr su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

El árbitro Ilgiz Tantashev ha sido designado para dirigir este encuentros, donde la tensión y la emoción estarán a la orden del día.

Camino de la clasificación

Al concluir la fase de grupos, el equipo que termine primero se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo se medirá con el segundo del Grupo A. Los que accedan como mejores terceros dependerán de su posición final en la tabla.

Horarios para Argelia y Austria

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas