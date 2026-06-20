‘Alemania y Costa de Marfil en el Mundial

Hoy, 25 de junio, a las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Toronto, se vivirá un encuentro clave entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente a la segunda jornada del grupo E del Mundial.

Ambos equipos llegan con la moral alta tras haber ganado en sus debuts. Alemania hizo un gran espectáculo en su primer partido, arrollando a Curazao con un impresionante 7-1, lo que reafirma su estatus como uno de los claros favoritos para llevarse el título. Un triunfo en este partido les aseguraría su avance a la siguiente fase del torneo.

Por su parte, Costa de Marfil también se presentó con una actuación sólida, logrando un triunfo por 1-0 ante Ecuador gracias a un gol en los últimos momentos del encuentro. Los Elefantes buscarán dar otro golpe en este partido, donde se espera que su disciplina táctica y su fuerte defensa jueguen un papel crucial.

Históricamente, estos dos equipos solo se han enfrentado una vez, en un amistoso en 2009 que terminó en empate 2-2. Este nuevo choque podría marcar el inicio de una rivalidad interesante.

El encuentro será dirigido por el árbitro Juan Benítez.

Formato del Mundial 2026

Esta es la edición más amplia del Mundial, con 48 equipos participando por primera vez, repartidos en 12 grupos de cuatro. Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, marcando el inicio de la fase de eliminación directa.

Próximos partidos de Alemania y Costa de Marfil