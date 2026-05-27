Cómo tenés que despegar una figurita mal pegada si no querés arruinar la hoja.

En esta noticia Cómo tenés que despegar una figurita mal pegada si no querés arruinar la hoja

Falta menos de un mes para la Copa del Mundo FIFA 2026 y el boom por el álbum y las figuritas están en pleno auge tanto en Argentina como en el resto de América Latina.

Tras el lanzamiento oficial de Panini, tanto jóvenes como adultos están en la misión de completar el álbum con la compra e intercambios de figuritas.

En este marco, todos quieren tener sus álbumes impecables, sin embargo, una pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo se debe despegar la figurita si no querés arruinar la hoja? Si querés saber la respuesta, seguí leyendo.

Cómo tenés que despegar una figurita mal pegada si no querés arruinar la hoja

Al pegar figuritas una vez cada cuatro años, muchas personas pueden cometer errores a la hora del momento crucial.

O peor aún, pueden pegar la figurita donde no corresponde debido al parecido de algunas selecciones en cuanto a bandera o color de camiseta.

Un error muy común es despegarlo y terminar rompiendo la hoja.

En este sentido, existe un truco poco conocido que no deja ningún tipo de marcas: utilizar el papel encerado en el que viene el sticker.

El secreto está en tomar la parte encerada del sticker y frotar debajo de la figurita lentamente hasta que se desprenda.

Este secreto lo brindó el influencer Heriberto Hernandez en sus redes sociales y muchas personas pusieron en práctica este novedoso método.

Es importante remarcar que se debe hacer despacio y sin tirones, ya que de igual manera se pueden dañar las hojas del álbum.

Entonces, la guía paso a paso es la siguiente: