Pagar mes a mes por servicios que consumimos cuando queremos ya es un hábito. Sin embargo, este modelo, tan habitual en streaming, está transformando uno de los consumos más importantes: la planificación de las vacaciones. El sistema cambia la lógica tradicional: ya no se trata de esperar una promoción fugaz o gastar los ahorros de golpe, sino de pagar una suscripción fija en pesos que se traduce en un saldo de millas acumulable.

En Argentina, el programa de millas de GOL, Smiles, ofrece uno de los clubes más utilizados para esta modalidad. Su producto, Club Smiles, es una suscripción para planificar viajes mediante una adhesión mensual en pesos, sumando millas mes a mes con una validez de 10 años y abriendo una puerta de beneficios como descuentos en todos los pasajes, millas calificables todos los meses para subir o mantener categoría de viajero frecuente, millas extra en compra de millas, canje de puntos de bancos, entre otros.

Club Smiles Week

Hasta el 20 sept 2026, el programa lleva a cabo la “Club Smiles Week”, una ventana de oportunidad clave para quienes buscan adherirse para comenzar a planificar sus próximos viajes con millas.

Durante este jueves, Club Smiles 20.000 se ofrece suscribirse a mitad de precio durante tres meses, quedando a un valor de $37.500 mensuales.

A esto se le suma un beneficio extra por la alianza con Mercado Pago: quienes se suscriban a este plan a mitad de precio y abonen con tarjeta de crédito de dicha billetera virtual, no solo acceden a un reintegro de $20.000, sino que reciben un 200% de millas bonus adicionales en el primer mes.

Además, la semana de descuentos incluye oportunidades como promociones especiales para hacer upgrade de plan con 25% de millas bonus por 3 meses, y para aquellos que necesitan un impulso extra para llegar a su pasaje, compra de millas con hasta un 270% de bonus o 77% de descuento en compra de millas

Cómo asegurar un viaje a Río de Janeiro para el próximo año y pagarlo como en cuotas.

La lógica de esta suscripción se vuelve tangible al proyectar a mediano plazo y combinar las ofertas mencionadas. Para entender el impacto directo en el presupuesto, veamos el caso de dos viajeros que quieren asegurar sus vacaciones en Río de Janeiro para junio de 2027.

Actualmente, un pasaje a ese destino volando directo con GOL desde Buenos Aires tiene un valor de 36.900 millas por tramo (más impuestos). Es decir, se necesitan 158.400 millas para un viaje ida y vuelta para dos personas.

El truco consiste en suscribirse este jueves al plan de 20.000 millas aprovechando que cuesta la mitad ($37.500 por mes) y combinarlo con la promoción de Mercado Pago. Gracias al 200% extra, el usuario recibe 60.000 millas solo en el primer mes, a un costo bajo y con el reintegro de la billetera virtual.

Para no perder los pasajes que está viendo hoy (en septiembre), el viajero utiliza la herramienta Viaje Fácil. Este servicio le permite reservar los lugares inmediatamente y congelar el precio pagando únicamente las tasas y los impuestos más un valor de servicio de $12.000 por pasajero.

A partir de ahí, solo le resta mantener su suscripción. En apenas 6 meses, para abril de 2027, ya habrá juntado el total necesario para cubrir los pasajes, alcanzando 160.000 millas (las 60.000 del primer mes más cinco meses de 20.000). La confirmación de la reserva y el pago final de esas millas se realizan hasta 60 días antes de embarcar.

Aseguró sus vacaciones internacionales pagando en cuotas mensuales en pesos, capitalizando los descuentos de ingreso y protegiéndose de los aumentos.

El primer paso para el próximo viaje

El registro en el programa Smiles es gratuito y solo requiere el número de DNI, otorgando 600 millas de bienvenida a los nuevos clientes.

Quienes busquen replicar el modelo para asegurar sus pasajes de 2027 y aprovechar la alianza con Mercado Pago durante la Club Smiles Week, pueden explorar los planes y simular su próximo destino ingresando directamente al programa de Smiles.com.ar