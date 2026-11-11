En la gastronomía italiana, la trufa es uno de los ingredientes más apreciados por su aroma, su sabor y su capacidad para transformar una preparación. En Piegari Ristorante, la selección de trufas de primera calidad se combina con la tradición italiana para dar vida a platos que realzan las cualidades de este producto excepcional.

La propuesta incluye el Papardelle al Funghi Porcini, pasta casera elaborada con aceite de trufa y hongos porcini; el Risotto al Porcini, preparado con hongos importados, aceite de trufa y trufa fresca; y la Pizza Piegari con Trufa Fresca, una interpretación que incorpora este ingrediente distintivo a un clásico de la cocina italiana.

La calidad de las materias primas es uno de los pilares de Piegari Ristorante, junto con el servicio dedicado que ofrece a cada cliente, dos características que forman parte de su identidad y de una trayectoria construida a lo largo de los años.

Ese camino llevó al restaurante a ser seleccionado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como ícono de la ciudad, un reconocimiento a su lugar en la gastronomía porteña.

Ubicado en La Recova de Posadas, Posadas 1042, Ciudad de Buenos Aires, Piegari Ristorante invita a disfrutar de una experiencia donde la tradición italiana, los ingredientes de excelencia y la atención personalizada son protagonistas.