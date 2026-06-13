Luego de más de 500 años desde la llegada de Cristóbal Colón al continente, un estudio científico descubrió que su tripulación no estaba compuesta por tres carabelas como afirman los libros de historia. Es un mito que fue desmentido por, la Real Academia de Historia, el Gobierno de México y la revista National Geographic.

El explorador que llegaba desde la Corona de Castilla desembarcó en la isla de Guanahaní y la bautizó como San Salvador un 12 de octubre de1492, lo que hoy en día son las actuales Bahamas. Desde ese momento, hubo polémica por su relación con los nativos y el relato se fue modificando con el paso de las generaciones.

Cómo estaba compuesta la tripulación de Cristóbal Colón cuando llegó al continente

El relato del “descubrimiento” de América narra que las tres carabelas navegaron el océano Atlántico para descubrir el continente. La Niña, La Pinta y la Santa María fueron los primeros tres barcos en zarpar.

Sin embargo, según un artículo publicado en National Geographic, la expedición solo fue compuesta por dos carabelas y una nao.

La Pinta y La Niña : estas eran carabelas ágiles y veloces, ideales para exploraciones costeras rápidas. Tenían la capacidad de llevar entre 20 y 30 marineros cada una, con velas latinas que permitían maniobras precisas en aguas desconocidas. La Pinta estaba al mando de Martín Alonso Pinzón, y La Niña, de Vicente Yáñez Pinzón.

La Santa María: esta era una nao, no una carabela. Más grande y robusta, servía como buque insignia para transportar provisiones, una tripulación mayor y resistir las largas travesías oceánicas. Colón la capitaneó personalmente.

Fiódor Dostoievski, histórico escritor ruso: “Colón no fue feliz cuando descubrió América, sino mientras la descubría” (foto: archivo).

La combinación fue estratégica y estaba diseñada para garantizar el éxito del viaje. Si bien buscaban una ruta hacia las Indias, terminaron en el llamado “Nuevo Mundo”. El error nace de una simplificación en textos escolares y narrativas populares, pero los documentos históricos como los diarios de Colón confirman esta distinción.

Qué otros mitos rodean la llegada a América de Cristóbal Colón

La vida del explorador y sus cuatro viajes a América (entre 1492 y 1504) desataron una ola de mitos e hipótesis. Algunas de las más conocidas ponen en duda la nacionalidad de Colón, si fue el primer europeo en llegar a América y cuál era el verdadero objetivo de su viaje.

¿Cristóbal Colón era español?

Si bien se lo asocia con España, el explorador nació en Génova (Italia) alrededor de 1451. Sin embargo, existen debates, ya que algunos estudios genéticos recientes sugieren que podría haber sido judío sefardí de origen español (posiblemente de Valencia) y que fue convertido al catolicismo para huir de la inquisición.

Otras fuentes como la Enciclopedia Britannica lo catalogan como explorador italiano, pero su verdadera identidad sigue siendo un enigma.

Colón no fue el primer europeo en llegar a América

No lo fue. El primero fue el vikingo Leif Erikson cuando llegó a Norteamérica (posiblemente Terranova) alrededor del año 1000 d.C, según sagas nórdicas. Sin embargo, su impacto fue mínimo a raíz de que no hubo colonizaciones futuras.

Colón marcó un antes y un después por ser el catalizador de contacto entre Europa y América, iniciando la era de la globalización con el famoso intercambio colombino (maíz a Europa, caballos a América, y viceversa).

El verdadero objetivo de Cristóbal Colón

Colón buscaba una nueva ruta marítima hacia Asia para comercializar especias. Sin embargo, su cálculo de la circunferencia de la Tierra era incorrecto. El explorador pensó que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste a través del Atlántico, una expedición que finalmente lo llevó al continente americano.

En específico, creía que navegando hacia el oeste podría llegar a Asia, una idea basada en un cálculo erróneo de la circunferencia de la Tierra que subestimaba su tamaño real.

Cuando desembarcó, pensó que había llegado a las Indias, pero en realidad estaba descubriendo un continente desconocido para los europeos. Colón murió creyendo que había encontrado una nueva ruta a Asia.







