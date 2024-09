Superávit financiero por la motosierra y comercial por caída de importaciones

"La Argentina es un país bimonetario y jamás vamos a estabilizar si no estabilizamos peso y dólares. Para el peso no emito; para el dólar no hay otra alternativa que intervenir, pero si no están las condiciones macro, a la larga explota. La base es eliminar el déficit fiscal ", aseguró el economista Ricardo Arriazu al analizar el plan que lleva adelante el Gobierno.

Arriazu hizo estas declaraciones en la apertura de las 57ª Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba .

Sistema bimonetario

El gobierno de Javier Milei tiene como impronta ganarle la batalla al déficit fiscal. Un déficit fiscal que gana por goleada al superávit en la historia de Argentina.

¿Puede un país como Argentina vivir con déficit fiscal? La respuesta es que siempre se puede vivir con déficit pero hay que hacerse cargo de las consecuencias. Si vivir con déficit significa tener que endeudarse o tener que emitir pesos, lo lógico es tener déficit solo en momentos críticos o endeudarse para desarrollo y no para pagar el gasto corriente .

Antes de asumir Milei declaró que la "única billetera abierta" iba a ser la de Capital Humano . Para todo lo demás estaba preparada la motosierra.

Según Economía, ese ajuste sin descuidar a los sectores más carenciados se está cumpliendo. De hecho, la cartera que conduce Luis Caputo afirmó que "los recursos destinados a la Asignación Universal para la Protección Social (AUPS) se incrementaron 21,1% interanual en términos reales entre enero y agosto, reflejando, junto a la Tarjeta Alimentar y el programa Primeros 1000 días, el refuerzo en los programas sociales que llegan a la población más vulnerable sin intermediarios. En el mes de agosto, las erogaciones vinculadas a la AUPS crecieron 71,5% en términos reales".

Por otro lado, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado primario de 899.660 millones de pesos (unos 945 millones de dólares) y un saldo positivo por $ 3531 millones (u$s 3,7 millones) en lo financiero durante agosto, reportó el Gobierno. En el mismo mes, pagó intereses por $ 896.130 millones.

"El superávit financiero alcanzado el mes pasado contrasta con el déficit registrado en agosto de 2023, que a precios actuales fue equivalente a casi $ 1.300.000 millones (1,3 billones)", agregó el Ministerio de Economía .

Según publicó la agencia NA "en los primeros 8 meses del año el gasto primario se redujo 30% interanual en términos reales". Los rubros que registraron las mayores bajas son Gasto de Capital (-81%), Transferencias Corrientes Discrecionales a Provincias (-70%) y Resto de Gasto Corriente (-47%), que incluye otras erogaciones como las transferencias para cubrir el déficit de parte de las empresas públicas. Los subsidios económicos, en tanto, se redujeron 36%.