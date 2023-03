Sin Mauricio Macri, se pincha el operativo clamor en el Frente de Todos

"Cristina ya dijo que no quiere ser candidata, deberíamos confiar en su palabra", dicen los hombres cercanos al Presidente. La decisión de Mauricio Macri de bajarse de la próxima contienda electoral primereó al kirchnerismo que espera que su espacio se ordene para poder planificar la campaña.

"No fue ningún héroe", dijo Alberto Fernández. "Lo de Macri fue un sincericidio de un hombre que no será recordado por la historia", remató.

Si bien la lectura hacia afuera fue que el ex Presidente marcó la cancha con su anunció, puertas adentro de la Rosada entienden que, ante la posibilidad de una derrota inclusive, en una interna dentro de su propio espacio: "hizo esta jugada que lo levanta, estuvo bien." Al mismo tiempo se lamentan: "a nosotros nos convenía que jugara, mide mal, tiene imagen negativa y es el que más polariza".

A decir verdad pocos encuestadores venían midiendo a Macri. El Gobierno no lo hacía desde diciembre, el único escenario posible para la Rosada venía siendo el de Patricia Bullrich vs Horacio Rodríguez Larreta, en una interna de la que iba a terminar saliendo el próximo candidato.

La definición del ex dirigente de Boca, benefició ese escenario. Si planteamos situaciones hipotéticas, deberíamos preguntarnos qué hubiese pasado si Macri no se bajaba. Probablemente habría declinado su candidatura Patricia Bullrich.

Entonces, las mediciones, no eran reales, eran solo probabilidades en una historia que no tenía un hilo conductor seguro. De todos modos, tanto encuestadores como oposición venían presintiendo que la posibilidad de Macri en una boleta como precandidato a Presidente se caía y por eso tampoco lo medían.

Una vida alejada de la política: a qué se dedica la legisladora expulsada por Mauricio Macri



El ex Presidente entendió que su rechazo electoral de unos 60 puntos se emparentaba más al que puede tener un representante de un partido oficialista que al de un opositor. En el inconsciente del votante todavía está la idea de que el kirchnerismo regresó al poder por los errores de Macri, y eso lo asemeja a ser parte de los principales problemas que agudizó y otros nuevos que generó la actual gestión.

Lo que sí ven en la Rosada es que Bullrich sube paulatinamente por sobre el jefe de Gobierno de la Ciudad, más allá de que él intenta instalar que las encuestas no miden en forma presencial. En esta modalidad el larretismo cree que supera a la titular del PRO porque tienen otra forma de llegada a los más vulnerables y a los desencatados.

¿Y ahora qué?

"Y ahora ellos pueden empezar a pensar en la campaña, nosotros todavía no", señalan cerca de la Rosada, "¿cómo se hace campaña cuando ninguno de los dos se baja, él piensa que ella está loca, ella que él es un boludo, y Sergio hace la de él en defensa propia?"

Saben que es imposible plantear desde lo más básico hasta lo más complejo. En términos prácticos aún no se puede pensar ni en cuánta plata se va a necesitar, ni en con quienes hay que hablar, ni quienes van a ser los equipos creativos para pensar en los spots publicitarios ni en encuestas ni en nada. En términos políticos todo se complejiza aún mucho más.

Probablemente, sea por eso, que la foto que circuló entre Schiaretti, Perotti y Bordet, suma aún más preocupación al Gobierno. Los gobernadores propios y ajenos también se sienten desorientados frente a un cuento con final incierto. Algunos empiezan a mirar a los mandatarios del centro del país como una posibilidad concreta dentro del peronismo.

"Nosotros no podemos seguir el juego de Cambiemos, no tendría lógica. Es inimaginable que Cristina o Alberto hoy accionen como respuesta a lo de Macri. Aunque Cristina ya dijo lo que tenía que decir, y Alberto sigue pensando que, aunque no lo necesiten directamente, no es fácil estar deliberadamente en contra del Presidente siendo oficialismo, y lo que te diría más le importa, es que aún es el presidente del PJ y cree que solo por eso lo van a necesitar para constituir el Frente."

Mientras tanto los massistas afirman que aún todo está por verse. El ministro de Economía se reunió hace un par de semanas con Cristina y con Wado de Pedro. Fue la vicepresidenta la encargada de la convocatoria. Allí jugaron con la idea de que Massa sea finalmente el candidato posible del Frente, pero todos saben que Hacienda es un "fierro caliente", y que sería muy difícil encontrar a alguien que quiera aceptar el desafío de conducirlo para que Massa pudiera hacer campaña. El tigrense pidió un mes más para ver qué pasa con la inflación y con qué número podría finalmente dejar ese lugar.

¿Y el operativo clamor por Cristina?

"Se va a ir desinflando de a poco", aseguró la misma fuente. "En definitiva, solo la Cámpora intenta mantenerlo vivo. Saben que sin Cristina les es imposible poner un candidato para la interna. Wado sería el único pero creen que no llegan, para ellos solo es posible Cristina, no encuentran otra forma de hacer campaña", concluyó.