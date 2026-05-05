Limpiar el inodoro es uno de los pasos más tediosos de las rutinas de limpieza, pues el sarro acumulado en las paredes y superficies puede resultar trabajoso de quitar si no se escogen los elementos adecuados. En ese marco, aunque existen un sinfín de alternativas comerciales para llevar a cabo esta tarea, utilizar sal y hielo en el inodoro es un truco natural y sencillo de implementar para agilizar este momento y remover los residuos con mayor facilidad. Utilizar sal y hielo para limpiar el inodoro es un método casero para ayudar a desprender residuos, reducir manchas y mejorar el olor del sanitario de forma sencilla. La sal funciona como un abrasivo suave para aflojar la suciedad adherida, mientras que el hielo con su fricción y temperatura puede ablandar los residuos. Si bien este método no reemplaza la limpieza profunda con cepillo y desinfectante, puede utilizarse como complemento para contribuir a desprender la suciedad antes de frotar el interior de inodoro. Para poner en práctica este truco será necesario El consejo es aplicar esta muestra una vez por semana para realizar una limpieza de mayor profundidad.