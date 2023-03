Sin Cristina no hay Macri: las definiciones llegan en mayo

Introducción

Lo que viene es más incertidumbre.

Malhumor dentro de la política y una ciudadanía más enojada.

Por qué

Porque la política no podrá resolver las candidaturas de "arriba hacia abajo" hasta mayo.

La dinámica nacional

Hoy no hay grandes certezas.

Todo apunta a que será mayo el mes de las definiciones.

Cristina señalará con su dedo índice a su persona o a otro ser humano Ya se sabrá la inflación de abril, la que Massa dijo que sería menor al 4% Tendremos más indicadores del rumbo económico, ¿si vamos al precipicio o a la estabilidad hacia la elección? Habrán votado varias provincias para leer tendencias Sabremos si en esas contiendas hay un "voto desagrado" que podría ir en Octubre a Milei Macri no define porque le faltan todos estos datos.

Un dato histórico adicional

El 17 de mayo de 2019 fue designado Alberto Fernández por Cristina Fernández de Kirchner. Desarrollemos:

Cristina tiene las "blancas" del tablero de ajedrez, igual que hace 4 años que lo suyo fue jaque al estilo Kasparov, Macri con la movida de Pichetto "espejó" pero fue "mate" finalmente a favor de la fórmula FF.

Faltan datos, pero es la ex presidenta la que decidirá cómo se juega. Si ella es candidata hay más chances de un Macri, si no lo hace, los candidatos disponibles tengan características de mayor moderación, lo que acrecienta las posibilidades de un candidato de similar estilo en JxC, salvo que la jugada (si los números lo avalan) sea que con mayor radicalización se captan los votos propios, algunos independientes y los de Milei.

Macri quiere ser, pero depende de CFK y el escenario económico.

El dilema de Mauricio

Si juega Cristina es más posible que se la juegue, ya que ambos comparten un techo bajo lo que podría indicar una paridad para la segunda vuelta. Ojo con Milei acá.

Si no juega Cristina, Mauricio podría no jugar y debiera decidir el apoyo a Patricia u Horacio

Veamos

Patricia crece, tiene menos equipo, casi sin fierros y no tanto presupuesto. Su discurso es confrontativo hasta el infinito y más allá. Pero crece y crece. La tendencia es hacia arriba... En esta opción los libertarios podrían perder terreno y la UCR quedaría en un dilema y nada cómodos dentro de JxC.

Horacio decrece actualmente en relación a Patricia, aunque los números son muy finitos, tienen equipo, conoce a Mauricio hace casi dos décadas y se van a jugar la batalla final. En esta opción el radicalismo estaría más cómodo. Es moderado de base, lo que le da confort discursivo para la general y menos potencia en las PASO.

La decisión de MM no es sencilla.

Consecuencia

Lo que sucede en ambas coaliciones derrama naturalmente en todas las provincias y muchos municipios. En cientos de distritos no hay forma de definir quién va y quién no. No pueden tomar definiciones con claridad porque el criterio no llega "desde arriba".

Criterios que se proponen

Consenso en la negociación Encuestas Paz interna (o internas)

Son tres opciones que no resultan posibles en muchas ciudades y provincias. Se repiten las historias desde Catamarca, San Luis, Tucumán o Tierra del Fuego.

Un dato clave adicional

En un contexto de alta incertidumbre en todo sentido y sin datos, negociar es torpe porque los acuerdos que se logren serán modificados. Por eso la importancia de la definición de "arriba"

Conclusión.

Esperar, no queda otra.

Para la gente y los dirigentes.