La Comisión Nacional del Agua (Conagua), del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que la ola de calor se refuerza este martes 5 de mayo, con temperaturas que sobrepasarán los 45 grados en varias zonas del país. Al menos 27 entidades estarán bajo condiciones climáticas adversas, entre ellas la Ciudad de México y el Estado de México. Este escenario se debe a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se mantiene sobre el territorio nacional, generando un ambiente de muy caluroso a extremo. Se verán afectados estados como Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, entre otros. Por otro lado, en el noroeste del país, una vaguada en niveles medios y altos, en combinación con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos de entre 60 y 80 km/h con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, además de lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua. A continuación, los estados con mayor impacto por el calor. Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir los avisos de las autoridades.