La crisis policial en Santa Fe encendió las alarmas en la Casa Rosada. Todas las fuentes oficiales responsabilizan al gobierno provincial por cómo encaró la negociación salarial con los efectivos. “Acordó la semana pasada un plus y no les pidió que paren con la medida, insólito. Toda de Pullaro”, apuntaron al explicar que no habrá ningún auxilio económico para su gestión y solo atenderán las coberturas de fuerzas federales en los puntos más críticos de Rosario. Mientras monitorean el avance de la protesta de los oficiales, en Balcarce 50 procuran que no se produzca un efecto contagio en otras jurisdicciones donde los policías afronten problemas salariales similares. “Estamos en contacto permanente en todas las provincias, donde tenemos un comando unificado y monitoreamos estas situaciones”, comentó a El Cronista una inobjetable fuente del Ejecutivo, quien asegura estar “atento” a lo que le responden en otros distritos. “La responsabilidad del tema salarial es de las provincias. Pero vamos a colaborar en todo lo que nos pidan. No los vamos a dejar solos, como hacía el kirchnerismo”, aseveraron desde la cartera de seguridad, cuya titular Alejandra Monteoliva vivió en carne propia en 2013 cuando se produjo el levantamiento policial, hecho por el cual terminó con su salida en el gobierno provincial. Con el afán de celebrar la media sanción de la reforma laboral y en busca de seguir “en contacto con la gente”, el presidente tenía pensado viajar este sábado a Jujuy. No solo pretendía protagonizar “el tour de la gratitud” arriba de un vehículo y con el megáfono en la mano, sino que buscaba aprovechar el fin de semana largo de carnaval. El líder libertario quería replicar su participación en el Festival de la Doma y el Folclore en Córdoba, pero esta vez en medio de los corsos tradicionales de la provincia norteña. “Quería ir. Iba a hacer un acto con la gente con el tour de la gratitud y después iba a ir a participar de las fiestas por el carnaval. Insiste en participar de esas fiestas regionales y seguir en contacto con la gente. No quiere perder eso”, sostuvo una fuente calificada en la logística oficial. Sin embargo, su viaje a Purmamarca y Tilcara, las dos ciudades en estudio por la organización violeta durante la semana, no se podrá concretar. El pronóstico de fuertes lluvias y tormentas atenta contra las actividades al aire libre del mandatario, quien, de igual modo, insistirá hasta último momento. El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos fue celebrado por una gran mayoría de las cámaras empresariales. A excepción de algunos sectores puntuales que se ven amenazados por la competencia que pregona el Gobierno, decenas de rubros ven una oportunidad “excepcional” para repuntar sus producciones. Ven con agrado que Javier Milei asista el 10 de marzo al “Argentina Week”, el foro de inversiones que creó el Ejecutivo para alentar esa reciprocidad firmada con el gobierno de Donald Trump. Los empresarios cruzan los dedos y esperan que no aparezca ningún impedimento para la presencia de Milei. Está muy fresco un reciente sinsabor para ellos. A inicios de diciembre, un grupo prestigioso de directivos le había organizado una idéntica ronda de inversiones para que capitalice el presidente. Ya se habían cursado decenas y decenas de invitaciones a los principales encargados de corporaciones del país norteamericano. “Iba a asistir, pero de golpe canceló su viaje”, señaló un ejecutivo de peso. Se trató de la suspensión de su participación en el sorteo del Mundial. “Teníamos el dato que el acuerdo con EE.UU. ya estaba cerrado y por eso organizamos todo. Le tuvimos que explicar a empresarios extranjeros que era la AFA y quién era Chiqui Tapia y que el presidente estaba peleado con él y por eso no venía”, comentaron estos empresarios a este medio, con una sonrisa nerviosa.