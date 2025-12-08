El viernes pasado, en el Kennedy Center de Washington D.C., se realizó la esperada gala de sorteo del próximo mundial FIFA. El evento estuvo bajo la conducción de la modelo y productora Heidi Klum y los actores Kevin Hart y Danny Ramírez, a quienes se sumaron celebridades musicales como Andrea Bocelli y Robbie Williams, ambos con más de 90 millones de discos vendidos; la cantante y actriz Nicole Scherzinger (Tony Award 2025 y nominada al Grammy).

Willians y Scherzinger interpretaron la canción mundial “Desire”, consagrada como himno oficial de la FIFA, que se difundirá antes del inicio de todos los partidos.

Tras el sorteo, la legendaria agrupación Village People (los preferidos del presidente Trump) cerró el espectáculo con el himno global “Y.M.C.A.” (Young Men’s Christian Association-Asociación Cristiana de Jóvenes; más de 100 millones de discos vendidos).

La transmisión por TV en Argentina logró un pico de 9.5 puntos (Telefé, según Kantar Ibope Media).

De esta ceremonia participaron representantes de todas las selecciones, leyendas como Ronaldo Nazario de Lima y Francesco Totti; estrellas de otros deportes (Shaquille O’Neal, Tom Brady) y el renombrado periodista Andrés Cantor (Telemundo), entre otros invitados.

Los presidentes de los países anfitriones, Donald Trump (EE.UU.), Mark Carney (Canadá) y Claudia Sheinbaum (México), posaron para una selfie con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El grupo de Argentina

La Selección Argentina (2° ranking FIFA, actual campeón del mundo, cabeza del grupo J) jugará en las siguientes fechas y estadios:

16 de junio contra Argelia (35° ranking FIFA): Kansas City Stadium (casa de los “Chiefs” ganadores de 4 Super Bowls-fútbol americano): inaugurado en 1972 , con césped natural desde 1994; renombrado por el patrocinador GEHA Field at Arrowhead (“Cabeza de Flecha”) Stadium, remodelado en 2010 con inversión de U$D 375 millones , 76.000 espectadores .

22 de junio vs. Austria (24° ranking FIFA) y 27 de junio vs. Jordania (66° ranking FIFA), en el Dallas Stadium: (Arlington Texas, AT&T Stadium), el de mayor capacidad del mundial (94.000), inaugurado en 2009, posee techo retráctil (10 minutos para abrir y cerrar) y pantalla gigante colgante en el centro del campo de juego, más de U$D 1.300 millones de inversión.

Durante el sorteo, se aplicó la nueva regla para el 1° (España) y 2° (Argentina) del ranking FIFA, pasando Argentina del grupo I al J, evitando que coincidan los dos primeros del ranking del mismo lado del cuadro, para así no enfrentarse antes de la final, en el supuesto que ambas sean ganadoras de sus grupos.

El Mundial de las audiencias

Según las proyecciones, se espera un récord de audiencia global superior a los 5 mil millones, con más de 1,6 mil millones siguiendo la final en vivo.

Según análisis combinados con tecnologías IA, se han detectado 5 segmentos claves entre los consumidores:

Amantes del Fútbol ;

Día del Partido ;

Lifestyle del Mundial ;

Viajeros , y;

Promoción del Mundial.

“El Mundial 2026 será mucho más que un torneo deportivo: será una experiencia cultural total que reúne a millones de personas en torno al fútbol, la música, la moda y la gastronomía. Gracias a nuestra tecnología neuro-contextual, ayudamos a las marcas a integrarse de forma natural en esos momentos, comprendiendo la emoción y la intención detrás de cada interacción", apunta Manuel Morales, Country Manager de Seedtag México.

La FIFA acaba de anunciar que la final del Mundial tendrá shows musicales en el entretiempo al estilo Super Bowl, tal como ocurrió en la final del Mundial de Clubes (París Saint-Germain- Chelsea), con una pausa más larga de lo habitual y con muchos artistas en escena.

Los guantes blancos de Scaloni

El día viernes, el DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, fue el encargado de subir la Copa del Mundo al escenario del sorteo, usando guantes blancos en esa ocasión. Al día siguiente, en el acto para definir las sedes y horarios de partidos de la 1ra. fase, Scaloni volvió a subir al escenario (Hotel Capital Hilton, Washington), siendo aplaudido por todos los presentes.

En ese momento, el presidente de la FIFA sorprendió al auditorio: “Me dijeron que le pidieron que se pusiera guantes para tocar el trofeo”, llevándose la mano izquierda al pecho, en señal de perdón. “Pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía. Y aclaro que los campeones del mundo pueden tocar la copa, por supuesto", subrayó el ítalo-suizo, agradeciéndole al brasileño Ronaldo el haberle avisado sobre lo ocurrido.

Tras dejar la Copa, Scaloni se dirigió hacia donde estaba Ronaldo para abrazarlo. “Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que... de verdad, pero no pasa nada”, dijo el DT, quien saludó al italiano Francesco Totti y al búlgaro Hristo Stoichkov, antes de volver a la primera fila.

Según el protocolo FIFA, el trofeo valuado en u$s 20 millones, 6,170 kg., oro de 18 quilates, sólo podrá ser tocado por los integrantes del equipo campeón y ciertos primeros mandatarios de países:

Los futbolistas y cuerpo técnico que resulten campeones del Mundial , con derecho a sostenerlo y besarlo luego de la victoria

Jefes de Estado , incluyendo presidentes o líderes del país anfitrión y del país campeón.

Leyendas del fútbol designadas por FIFA con carácter excepcional y por su contribución al deporte, aunque no lo hubiesen ganado.

El premio de la paz

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, recibió el primer “Premio FIFA de la Paz: el fútbol une al mundo” de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (de aquí en más, se entregará anualmente). “Esto es lo que queremos de un líder, que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo y un entorno seguros. Queremos unir. Y eso es precisamente lo que hacemos hoy aquí y lo que continuaremos haciendo en la Copa Mundial de la FIFA“, remarcó Infantino, al entregarle el trofeo macizo (manos hacia arriba sosteniendo al mundo) esculpido por los artistas Salhab Mammadov y Ali Ibadullayev, oriundos de Azerbaiyán.

Y luego concluyó: “Se merece el primer Premio FIFA de la Paz por sus acciones y por lo que ha logrado a su manera, que ha sido increíble. Puede contar siempre con mi apoyo y con el de toda la comunidad del fútbol para lograr la paz y promover la prosperidad en todo el mundo”.

En tanto, el presidente estadounidense respondió agradecido: “Es un gran honor, hemos salvado millones de vidas. El mundo es un lugar seguro ahora y lo vamos a mantener así”. Estos hechos pertenecen al mundo paralelo que envuelve la industria del fútbol-espectáculo, donde suele fundirse el arte de la diplomacia con la hipocresía, siempre que resulte más conveniente para la ocasión.

Ante la cotización en baja de los valores deportivos y sin alterar el orden de las cosas, vale rescatar la frase del humorista, periodista y escritor francés Vicent Roca, “En el fútbol, la pelota es la única que no recibe dinero. Sin embargo, se lleva la mayoría de los golpes". Cabe alertar que esto último, no representa una verdad absoluta.