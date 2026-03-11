Recientemente, y tras el conflicto en Medio Oriente, el petróleo Brent trepó hasta la zona de u$s 119 por barril, una suba de cerca del 30% en un día, para retroceder con igual fuerza hasta los u$s 89. La volatilidad se explica por la incertidumbre en torno al desenlace de la guerra con Irán. De todas formas, en el último mes, el petróleo acumula una suba de 35%, el dólar se fortaleció a escala global y los commodities comenzaron a moverse al alza. No solo el petróleo lidera el rally: maíz y soja también suben, en un contexto donde los minerales ya venían mostrando incrementos importantes desde enero y febrero, incluso antes de que estallara el conflicto. Durante el último año la inflación global había comenzado a desacelerarse, lo que abría la puerta a un ciclo de baja de tasas por parte de los principales bancos centrales. Pero un petróleo cerca de los tres dígitos amenaza con renovadas presiones inflacionarias. Ese es el principal incentivo para poner fin rápidamente a la guerra. Los bancos centrales vuelven a la disyuntiva de discutir cuándo bajar tasas o evaluar si deben volver a endurecer la política monetaria. Esto acerca a los escenarios posibles el fantasma de una recesión con inflación al alza. Actualmente, Estados Unidos atraviesa además un momento singular. La Reserva Federal encara una transición con la salida de Jerome Powell, en un contexto donde el mercado todavía intenta calibrar cuál será el sesgo de la política monetaria bajo la conducción de Kevin Warsh. La clave ahora es la duración del shock. Si el petróleo se mantuviera por encima de u$s 100, el impacto sobre la economía global será muy nocivo y elevará el riesgo de una desaceleración fuerte. En cambio, si el conflicto se estabiliza rápidamente, podría tratarse de un shock transitorio. En apenas cuatro semanas el conflicto ya dejó huellas claras: dólar más fuerte, commodities más caros y mayor aversión al riesgo en mercados emergentes. Para Argentina, el impacto más inmediato se da por el canal comercial, donde el efecto inicial es positivo. El aumento de los precios internacionales mejora los términos de intercambio. A la suba de los commodities agrícolas se suma el buen momento de los minerales y un petróleo caro que potencia los dólares que puede aportar Vaca Muerta. En conjunto, el canal comercial podría aportar cerca de u$s 8700 millones extra entre minería y energía, a los que se sumarían otros u$s 3000 millones por la suba de soja y maíz. Pero el problema aparece, por otro lado, por el canal financiero. Argentina venía beneficiándose del “viento de cola” de los países emergentes. El peso argentino acompañó la apreciación nominal y simultáneamente el BCRA compró reservas con fuerza. El Tesoro Nacional sigue sin acceso al mercado internacional, pero las empresas argentinas sí estaban logrando colocar deuda en el exterior vía obligaciones negociables (ON). Esos dólares terminaban ingresando al país y se liquidaban en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), ayudando indirectamente al proceso de acumulación de reservas del BCRA. Ese circuito depende del apetito global por riesgo. En un escenario de conflicto geopolítico, dólar fortalecido y mayor aversión al riesgo, los flujos hacia emergentes tienden a detenerse. En ese contexto, el país vuelve a depender principalmente de la cuenta corriente, es decir, del superávit comercial para generar los dólares que necesita. En síntesis, el escenario más desafiante aparece si el conflicto escala y afecta el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte sustancial del comercio mundial de petróleo y gas. Si el barril de petróleo volviera y se sostuviera por arriba de los u$s 100, el impacto global podría ser considerable: inflación más alta, crecimiento más débil y política monetaria más restrictiva. En otras palabras, estanflación. La duración del conflicto en Medio Oriente puede terminar siendo la variable que determine si este evento queda como un shock pasajero o si se transforma en un nuevo punto de inflexión para la economía global.