Por ahora los mercados miran el riesgo país, las reservas y los recortes en el Estado

En el primer día hábil en la bolsa , los inversores volvieron a mostrar optimismo por la Argentina . Es cierto, es el primer día.

Sin embargo, en el mercado miran con buenos ojos que el Gobierno cuente con los dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda del año.

"El Tesoro aprovechó el superávit fiscal conseguido en 2024 para comprar alrededor de u$s 7000 millones y asegurar sus obligaciones de deuda de 2025. Por esa razón, ya no necesitaría recurrir al mercado de capitales para buscar financiamiento con el fin de hacer frente a esos compromisos", afirmó ayer un cable de la agencia de noticias NA.

El Gobierno tiene depositados u$s 6009 millones en el Banco Central para pagar los vencimientos de capital de enero y julio. Los fondos se suman a la transferencia de casi u$s 1000 millones que hizo en octubre pasado al Bank of New York Mellon (BNY) , para cubrir parte de los vencimientos de intereses de Bonares y Globales de este mes.

Luis "Toto" Caputo

Otra buena señal de que el Gobierno cuenta con el dinero para hacer frente a los vencimientos de deuda puede estar en la caída del riesgo país . Que pasó de 1550 puntos básicos a mitad de año, a los 640.

Si a este panorama se suma que el ministro de Economía, Luis Caputo , intentará cerrar el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el primer cuatrimestre del año, la situación puede ser más aliviada. El presidente Javier Milei dijo que las negociaciones incluirán un desembolso de fondos frescos que ayudarán a fortalecer las reservas del Banco Central.

Otra punto que el mercado mira con atención está centrado en el Estado. El Gobierno prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, en el marco de la política destinada a seguir achicando el gasto público . Además, se estableció la duración máxima de los contratos y confirmó que para acceder a un puesto en el Estado será obligatorio acreditar la aprobación de un examen de idoneidad.

La nueva reglamentación fue oficializada con la última edición del Boletín Oficial de 2024 en la que se publicaron los decretos que llevan las firmas de Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . Solo en 2024 fueron cesanteados unos 36 mil empleados públicos.