Planteos e incógnitas postelectorales

En septiembre, según el INDEC, la actividad económica se mantuvo constante respecto al mes anterior. En términos interanuales, hubo un retroceso de 0,7% y se vuelve a la tendencia bajista de abril-julio. La caída interanual fue explicada por los retrocesos en la industria manufacturera (3,6%) y el comercio (1,1%). Los sectores con mayor incidencia positiva fueron explotación de minas y canteras (6,1%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,4%). En el acumulado de los primeros nueve meses, el EMAE expresó una baja del 1,3% contra igual período de 2022.

En lo comercial, en septiembre, las ventas reales de supermercados tuvieron una expansión del 3,8% interanual. Asimismo, el avance del consumo mayorista fue mucho más acentuado (casi el 15% en términos reales), aunque el acumulado enero-septiembre fue de 4,2%. Por otro lado, en la primera licitación del Tesoro, después del balotaje, donde vencían $1,5 billones, se colocaron $1,8 billones. Logrando así un financiamiento neto por $0,3 billones. Es cierto que el roll-over estuvo por encima del 100% (117%) pero fue menor al de octubre (162%) y al promedio de agosto-septiembre (220%). El 41% estuvo indexado a CER, el 51% fueron duales y el 8% dollar-linked.

Lo más relevante fue que Javier Milei se impuso sobre el oficialismo. Dado este escenario, la principal incógnita se da en el plano de la gobernabilidad. Sobre todo para cuestiones como la aprobación del Presupuesto o privatización de empresas. No obstante, la reacción del mercado fue buena. Las acciones subieron en más de 60% en algunos casos y los bonos soberanos también evidenciaron una importante suba, cuyo correlato fue el Riesgo País.

Un nuevo actor para la promoción internacional

Giro pragmático y gobernabilidad, en la mira de inversores y mercados

Lo que se puede esperar en el plano fiscal es un ajuste del 6% (15% incluía el rojo del BCRA), buscando el equilibrio total en el primer año y eliminar el déficit cuasifiscal. Por lo que se avanzaría con la reforma del Estado. Entre las partidas estarían la obra pública (1,7 del PBI%), los subsidios económicos (1,9% PBI), las transferencias a provincias (0,7% PBI), el déficit de las empresas públicas (0,8% PBI) y los gastos de funcionamiento. A su vez, en materia financiera, en 2024, vencen $34,5 billones de deuda soberana en pesos. Considerando el ajuste y que el 65% de los compromisos es intra-sector público, su refinanciamiento no debería ser un problema. De todas formas, el 98% está indexado. El Tesoro afronta vencimientos en moneda extranjera por poco más de u$s 16 mil millones. Son u$s 8,4 mil millones al FMI, u$s 0,4 mil millones al Club de París, u$s 2,8 mil millones a otros organismos internacionales y u$s 4,5 mil millones de títulos públicos.

En el plano monetario, la duda es el desarme de Leliqs. Y es acá donde se abren varios escenarios posibles. El éxito de un plan de estabilización con ajuste fiscal podría derivar en una remonetización de la economía, descomprimiendo así el stock de Leliqs. En otro escenario tendríamos un Tesoro que consigue financiamiento externo, cancela parte de su deuda con el BCRA (las Letras Intransferibles) y recompone reservas. Se dejan de renovar Leliqs y si el excedente se vuelca a dólar, el BCRA puede actuar. Otra posibilidad es que, sin financiamiento externo, el BCRA dejé de renovar Leliqs. El excedente de pesos se dolariza y el tipo de cambio oficial sube y esto podría terminar en una híper, licuando el stock. O dejar de canjear de manera forzosa las Leliqs por otros pasivos de mayor plazo.

En síntesis, el tiempo dirá si se va hacia una unificación o desdoblamiento del tipo de cambio. En el caso de unificar, habría un overshooting del dólar oficial y una espiralización precios-dólar. El desdoblamiento implicaría un levantamiento parcial de los controles y la convivencia de dos tipos de cambio hasta que se logre unificar el mercado. Si pensamos que hoy la prioridad está en resolver el tema de las Leliqs, la opción del desdoblamiento tomaría más fuerza.