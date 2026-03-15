En el debate público, la explicación es rápida: “nos están inundando de productos importados”. Pero en política comercial, la intuición no reemplaza a la evidencia. Si el problema es efectivamente el ingreso de mercadería del exterior, el sistema ya prevé cómo actuar. Argentina cuenta con instrumentos de defensa comercial incorporados a su ordenamiento a partir de los compromisos asumidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). No se trata de herramientas discrecionales ni políticas: son mecanismos técnicos, reglados y sujetos a estándares probatorios exigentes. Los dos principales son el antidumping y las salvaguardias. El antidumping procede cuando se produce dumping. Ahora, todos hablan del dumping pero ¿cuándo se produce? Según la Organización Mundial del Comercio, existe dumping cuando un producto es exportado a otro país a un precio inferior a su “valor normal”, es decir, al precio comparable al que se vende en el mercado interno del país exportador en condiciones comerciales normales. Sin embargo, para aplicar una medida antidumping no basta con probar esa diferencia de precios. También debe demostrarse que ese dumping causa daño importante a la industria local y que existe una relación causal entre ambos. La OMC es clara en este punto: el dumping no es automáticamente ilegal. Lo que habilita la intervención es el daño comprobable. Entonces, para aplicarlo deben verificarse tres elementos: dumping, daño y relación causal. Argentina ha recurrido históricamente a este instrumento en múltiples sectores industriales. Es una herramienta focalizada —se aplica contra países o exportadores específicos— y jurídicamente sólida. Si una empresa considera que compite contra precios artificialmente bajos, ese es el camino institucional. Distinto es el escenario en el que no se alega competencia desleal sino un aumento significativo de importaciones que genera daño grave. Para esa situación existe la salvaguardia. En el último tiempo hemos escuchado mucho hablar sobre “el boom importador” y la “inundación de productos importados”. Si esto fuera así, hay una herramienta que los industriales argentinos pueden utilizar. Aquí el estándar es más alto: debe acreditarse un incremento reciente, súbito e imprevisto de las importaciones que cause o amenace causar daño grave a la producción nacional. Además, la medida debe aplicarse de manera no discriminatoria y puede implicar compensaciones comerciales. Argentina tiene antecedentes concretos. El caso más emblemático fue el del calzado en 1997. Frente a un aumento de importaciones, se impusieron derechos específicos mínimos tras una investigación formal. La medida fue luego cuestionada ante la OMC por aspectos metodológicos en la determinación del daño y la causalidad. El instrumento no fue objetado en sí mismo: lo que se examinó fue su aplicación técnica. Otro antecedente relevante fue el de los duraznos en conserva en 200. En ese caso se establecieron derechos específicos decrecientes por tres años tras acreditarse daño grave. También derivó en revisión internacional. Además, en los años noventa Argentina aplicó salvaguardias transitorias en textiles bajo el régimen del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, y utilizó una salvaguardia intrazona en el Mercosur sobre televisores provenientes de la Zona Franca de Manaos en 2005. Los antecedentes muestran una constante: la salvaguardia existe, pero exige rigor. No es una declaración política; es un procedimiento reglado, sujeto a estándares elevados y eventualmente revisable en el plano internacional. La salvaguardia no se trata de un instrumento en desuso ni exclusivo de economías cerradas. En 2024, China inició una investigación por salvaguardia sobre las importaciones de carne vacuna, incluyendo a la Argentina entre los principales países proveedores. Tras el procedimiento, el gobierno chino decidió aplicar una medida consistente en la administración de contingentes arancelarios y mayores controles sobre los volúmenes importados, lo que implicó un límite efectivo al crecimiento de las exportaciones hacia ese mercado. Para la Argentina, uno de los principales abastecedores de carne a China, la decisión significó una restricción cuantitativa concreta y un recordatorio de que las salvaguardias son instrumentos plenamente vigentes en el comercio internacional cuando un país acredita aumento de importaciones y daño a su producción local. Sí. No existe ningún impedimento jurídico que lo prohíba. Como miembro de la OMC, el país conserva plenamente el derecho a utilizar el Artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobre Salvaguardias. Pero la clave no es si puede, sino si corresponde. Para que una salvaguardia sea viable deben demostrarse: Si el deterioro se explica principalmente por factores internos —estructura de costos, presión tributaria, conflictividad laboral, caída de demanda o problemas financieros—, la relación causal con las importaciones puede no sostenerse técnicamente. Y los puntos antes mencionados se presentan en nuestra economía y realmente complican a la industria local. Cuando una empresa atribuye su crisis exclusivamente a las importaciones, la discusión debería organizarse en torno a datos verificables y no a consignas generales. Si existe un aumento sustancial de importaciones que cause daño grave, el camino institucional está claro: presentación ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior, apertura de investigación y eventual aplicación de medidas. Si no existe esa evidencia, el problema no es el comercio exterior. Argentina ya atravesó experiencias de salvaguardias y ya litigó en la OMC. La lección es clara: las herramientas de defensa comercial están disponibles, pero su uso exige rigor técnico. En materia de política comercial, la diferencia entre un diagnóstico político y una prueba jurídica no es menor. Es la diferencia entre un argumento y una medida. Y en ese terreno, las reglas son las que ordenan la discusión.