En el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que contempla aumentos salariales para los trabajadores del Estado afiliados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de fortalecer el ingreso de los empleados públicos y evitar que perciban salarios por debajo del mínimo vigente en el país. La medida, que entró en vigor el 1° de mayo de 2026, establece ajustes salariales por encima de la inflación, lo que implica una recuperación real del poder adquisitivo para miles de trabajadores del sector público federal. El incremento aplica a todos los trabajadores del sector público federal afiliados al ISSSTE que actualmente cobren salarios bajos o cercanos al mínimo nacional. Los grupos más favorecidos incluyen al personal médico, trabajadores administrativos y de base, maestros, burócratas federales y empleados de organismos públicos. El decreto establece que los ajustes serán automáticos para quienes estén por debajo del umbral mínimo fijado por el Gobierno de México, y rige a partir del 1° de mayo de 2026. El decreto no se limita al salario base. También contempla modificaciones en una serie de beneficios económicos vinculados al sistema de seguridad social, como el aguinaldo, bonos, prestaciones generales, ahorro para el retiro, créditos y aportaciones. El Gobierno de México sostuvo que este nuevo esquema busca corregir desigualdades históricas en sectores donde los ingresos se encontraban por debajo de los estándares mínimos, algo que organizaciones sindicales venían reclamando desde hacía años. Algunos jubilados también podrían notar cambios en el monto de sus cobros mensuales, aunque esto dependerá del régimen pensionario bajo el cual estén registrados. El ISSSTE explicó que en los casos en que la pensión se calculó tomando como base el salario íntegro del trabajador, un incremento en ese ingreso de referencia podría traducirse en ajustes sobre el beneficio percibido. Las autoridades aclararon que no se trata de una reducción, sino de una recalibración derivada de la actualización del esquema salarial.