Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 11 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.732,9 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 4.12%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.89%. En las últimas 2 sesiones, la cotización del Dólar se mantuvo estable frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Dólar alternó caídas y alzas al inicio, luego sumó dos avances, retrocedió y cerró con dos sesiones sin cambios, sin una tendencia clara. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia a la baja tras dos días consecutivos. Esto indica que la moneda ha perdido valor en comparación con su rendimiento en días anteriores. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: