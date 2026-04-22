El tope de precios que busca implementar el Gobierno Federal al litro de diésel no es negocio para los gasolineros, advierte Marcial Díaz Ibarra, vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Energía Eléctrica e Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “La mayor parte del diésel es importado y la capacidad de refinación nacional, no alcanza. Y por lo mismo que es importado, entre la logística para traerlo, el tipo de cambio, el IEPS y el IVA, no da para bajar el precio”, advirtió el especialista. Por ello, el Gobierno Federal ha solicitado a los gasolineros bajar el porcentaje del margen comercial que tienen los gasolineros, lo que resulta demasiado complicado. “El gobierno nada más está viendo la punta del iceberg, pero no está viendo los costos que tienes que pagar por ese margen, que incluye el tema regulatorio, capacitación, seguridad, entre otros factores”, mencionó el experto. El promedio reportado de margen comercial de los gasolineros, es decir la diferencia entre el precio al que reciben el diésel y el que venden al público, es de MXN $1.8 por litro, de ahí, aclaró Díaz Ibarra, los gasolineros tienen que cubrir los costos de operación de las estaciones de servicio, y una vez que cubren esos gastos se obtiene la ganancia final. Además, el promedio del margen comercial se obtiene solo de las tres principales ciudades del país: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. “La realidad es que no es costeable sacar estos márgenes en las penínsulas ni en estados como Sinaloa o Sonora, son lugares donde es muy complicado llegar y los costos logísticos aumentan”, dijo. “Nadie va a salir a vender perdiendo”, advirtió el especialista. El ejecutivo del IMEF mencionó que la sobrerregulación tiene un impacto adicional, pues los permisos necesarios para poder abrir una estación nueva tardan hasta dos años. El especialista mencionó que el acuerdo entre el Gobierno Federal y los gasolineros de bajar el precio del diésel a MXN $28 por litro no es obligatorio, a diferencia del que se hizo con la gasolina Magna, que está firmado y formalizado con límite a septiembre de este año. El martes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con representantes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) que representan a 95% de los gasolineros del país. En la reunión, el Gobierno Federal pidió topar el precio a MXN $28 por litro al menos por una semana, aunque el precio promedio para este miércoles es de MXN $28.38 por litro, y en lugares como Jalisco, el valor del combustible está en un promedio de MXN $28.57. Marcial Díaz mencionó que pese al estira y afloja por el precio del diésel, hay apertura y un nuevo diálogo entre el sector privado y el sector público. En este sentido, aseguró que la presidenta pidió a la Secretaría de Hacienda y de Energía para que revisen los mecanismos que puedan permitir bajar el precio del diésel.