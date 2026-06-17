En la sesión de apertura de este miércoles, 17 de junio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.07% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina cayó -1.34%, mientras que en el último año avanzó 28.26%, mostrando una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 2.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 6.08%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +3. Comparado con los días anteriores, esto indica un fortalecimiento constante de la moneda frente a otras divisas. La tendencia favorable sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía británica.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría señalado una devaluación de la Libra esterlina, reflejando preocupaciones por la economía o factores externos. Sin embargo, el incremento actual resalta un entorno más optimista para los inversores.

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Conocé la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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