En esta noticia
En la sesión de apertura de este miércoles, 17 de junio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.07% en relación con el día anterior.
En la última semana, la cotización de la Libra esterlina cayó -1.34%, mientras que en el último año avanzó 28.26%, mostrando una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.
Liverpool presenta una tarjeta de crédito digital para competir con las fintech por la Gen Z
La variación de de la Libra esterlina durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 2.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 6.08%.
Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +3. Comparado con los días anteriores, esto indica un fortalecimiento constante de la moneda frente a otras divisas. La tendencia favorable sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía británica.
En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría señalado una devaluación de la Libra esterlina, reflejando preocupaciones por la economía o factores externos. Sin embargo, el incremento actual resalta un entorno más optimista para los inversores.
Liverpool presenta una tarjeta de crédito digital para competir con las fintech por la Gen Z
¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.
Alarma en las Afores | Retiros por desempleo se disparan más de 20% en mayo
Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA
- Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.
- Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.
- Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.
- Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.