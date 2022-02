Las tetas de Carolina Losada: una foto viral y otra lección de los outsiders a la vieja política

¿Evento? Inauguración de un sanatorio en Funes, provincia de Santa Fe. Atardecer de mediados de verano. La recientemente electa senadora de Juntos por el Cambio Carolina Losada busca en su placar qué ponerse.

Ni tan formal ni tan de entrecasa. Encuentra un top -como lo define- 'controlado' : no es lo que se llamaría discreto, pero es negro y con un pantalón podría pasar como una versión moderna del vetusto 'trajecito' que ni usó antes ni usaría ahora. Se mira al espejo y sale.

Carolina Losada: "El kirchnerismo no es gente de fiar"



¿Situación? Después de saludos varios, la gran mayoría viejos conocidos, se encuentra con el padre Ignacio Peires, popular y respetado sacerdote de la parroquia Natividad del Señor, de Rosario. El cura la bendice con su manera tan particular, a la que los fieles se entregan a diario: le toma la cabeza con las manos , hace un movimiento, otro, dice unas palabras.

Carolina no se lo esperaba y agradece. Se acomoda el pelo intuyendo que podría haberse despeinado. No se acomoda el top y pasa la noche y los saludos y las fotos hasta con el gobernador Omar Perotti con el top negro mucho más descontrolado y parte de su delantera amenazada con exponerse . Pero no. Ahí. Justito.

La foto de Carolina Losada se hizo viral. Y expuso más de la vieja política que de su anatomía

La foto de 'la escapada que no fue' pasó de un medio local a las redes y de las redes a los portales y de ahí casi a ocupar un lugar más importantes que las noticias cotidianas que impactan en la vida doméstica de los argentinos.



Porque no van a ser las tetas de Losada la variable de ajuste de la inflación galopante, ni las que diriman las internas feroces del oficialismo ni las que resuelvan la escalada de violencia verbal entre dos hombres como Sergio Berni y Aníbal Fernández quienes, paradójicamente deben resolver el tema de la violencia desde Seguridad en provincia de Buenos Aires y en Nación.

Losada irrumpió en el escenario político y la rompió. "Hechos sagrados, interpretaciones libres" seguiría sosteniendo el difunto cortesano Carlos Fayt ante el affaire del escote

Le ganó a Maximiliano Pullaro , ex ministro de Seguridad del fallecido gobernador Miguel Lifschiz . Hombre entendido y formado en el tema narcotráfico que apremia a Rosario y de a poco se expande a la provincia de Santa Fe y el reciente episodio de Puerta 8 demuestra que el país no está exento.

Losada también le ganó a José Corral, delfín nada más y nada menos que de Ernesto Sanz, Gerardo Morales y Mario Negri . Sí, desbancó a los candidatos del Pro.

¿Un presidente radical en 2023? "Que no digan que la UCR no sabe gobernar", la frase de una cumbre optimista



Y si algo más podía irritar de su meteórico ascenso es que, con acuerdo del propio espacio, asumió la vicepresidencia segunda del Senado. Un rol institucional sí, pero que la ubica tercera en la línea de sucesión de la Cámara alta .

Losada llegó al Senado tras ganarle a los delfines de los hombres fuertes de Santa Fe y JxC

Semejante situación amerita un análisis más exhaustivo sobre la vieja política y los nuevos actores. Tal vez. Facundo Manes desde la neurociencia. Martín Tetaz desde los medios y ese provocativo y cuidado manejo de las cámaras. O el inefable Javier Milei...

Se podría profundizar la teoría del ex presidente de la UCR Alfredo Cornejo acerca de la importancia de no tener candidatos con un pasado de gestión en la política para reprochárselas en cada debate público.

Carolina Losada es la tercera en la línea de sucesión en el Senado

El debate sobre la experiencia se impone. O debería. ¿Cuál es el discurso de Losada? ¿Cuál es su perfil? ¿Lo está buscando? Los dos proyectos que presentó : ¿se habló de ellos? ¿Cuestionaron su planteo sobre la emergencia hídrica del río Paraná? ¿Y el proyecto de ley para derogar el DNU de los vuelos de cabotaje es un papelón? ¿Cuánto aporta su proyecto de emergencia agropecuaria?

En estos días, parecerían ser una anécdota. Lo importante es el top 'controlado' que se descontroló y las tetas de Carolina Losada. ¿Y si fue eso lo que los electores apostaron en las urnas y votaron: una candidata que esté buena? ¿Y si ahora Losada, que se debe a su gente, les devuelve el gesto con esa foto provocativa al lado de un cura?

Carolina Losada y la 'maldición' de ser mujer y outsider con poder en la política argentina

¡Qué locos estamos! El dejo de machismo que esconde tanto pacaterismo berreta nos devuelve rápidamente a un lugar que apenas por momentos creímos superado.

Sí. Pasó porque es mujer. No. Con un hombre no pasaría. ¿O creen que un señor legislador que accidentalmente dejó su bragueta abierta juega con la tensión sexual de que tal vez su miembro quede expuesto?

Es Losada. Es Vidal. Es Ofelia. Es Carrió. Es Cristina. Es Acuña. Es Luana. Es Ocaña. Es Myriam... Si están gordas o flacas, si son demasiado jóvenes o mayores, el morbo de con quién se acuesta mucho más destacado que la situación de acefalía en el PAMI durante unas vacaciones en el Caribe, por ejemplo.