Las criptomonedas y los negocios del fútbol: ¿una alternativa superadora?

"El verdadero creador es la necesidad, que es la madre de nuestra invención." Esta frase del filósofo griego Platón (La República, siglo IV a.C.), sirve como disparador en el intento por descifrar las vertientes del "fenómeno criptomonedas" y sus conexiones con el mundo fútbol. El patrocinio deportivo de las grandes marcas aparece como aliado estratégico de los más importantes clubes y ligas, incluyendo a la FIFA y a sus 211 federaciones miembro.

La Premier League y LaLiga española fueron primeras en vincularse con empresas dedicadas al deporte y plataformas de criptomonedas, buscando acrecentar el flujo de capitales e interacciones entre inversores y clubes de fans (consumidores finales). A nivel europeo, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Valencia, Manchester City, Paris Saint Germain, Juventus, Arsenal, AC Milan, Inter de Milán, Nápoli, Roma, Lazio, Benfica, Porto son algunos de los que utilizan "fans tokens".

El token (unidad de valor, emitido por entes privados) es un activo digital creado en una red (tecnología blockchain: datos almacenados en bloques vinculados entre sí), que representa algún tipo de valor, derecho, utilidad o servicio. Esta criptomoneda fue especialmente diseñada para que los hinchas interactúen con sus clubes a cambio de beneficios exclusivos, premios y recompensas.

Así, los fans pueden votar para elegir el diseño de la camiseta, o la música del antes y postpartido, enviar mensajes motivacionales a jugadores, acceder a entradas VIP, partidos y eventos sin cargo, descuentos en la tienda oficial, contactos presenciales o virtuales con sus ídolos. Lionel Messi, Javier Zanetti, Cristiano Ronaldo y el exbasquetbolista Luis Scola, son algunas de las estrellas pioneras en lanzar tokens en cantidad limitada.

DEFINICIÓN DE CRIPTOMONEDA (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA-RAE)

"Forma de dinero digital que utiliza la criptografía para procesar transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. A diferencia del dinero tradicional, no es emitida ni controlada por ninguna entidad central o gobierno, sino que opera de manera descentralizada a través de una tecnología llamada blockchain. Las transacciones se registran públicamente en un libro de contabilidad digital y se identifican mediante secuencias alfanuméricas".

EVOLUCIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS

Esta historia se inicia tras la crisis financiera y económica global de 2008, bajo el ideal de ofrecer una alternativa más transparente y descentralizada del sistema financiero tradicional. La primera en crearse fue Bitcoin (2009), ofreciendo a los usuarios transacciones directas entre sí, sin necesidad de intermediarios (léase, bancos).

Desde entonces, han proliferado en el mercado global: Ethereum, Tether, XRP, BNB, Solana, USDC, DODGE, entre otras, sin normas regulatorias específicas de la actividad. "Al ser monedas de emisión privada, en la gran mayoría de los países, las mismas no son reconocidas como monedas de curso legal, puesto que compiten de manera directa con las monedas de curso legal que sí son emitidas por los bancos centrales nacionales" señala Johanna Caterina Faliero, especialista en Derecho Informático (UBA).

Y agrega: "En Argentina no son contempladas como moneda de curso legal, sin perjuicio de lo cual existen regulaciones relativas a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y su consideración tributaria".

"FANS TOKENS" DE LOS CLUBES ARGENTINOS Y LA AFA

Independiente de Avellaneda, fue el primer club en crear su propia criptomoneda (Token CAI Independiente), en agosto de 2020, ofreciendo a la venta 250.000 unidades a U$D 1,25 cada una. Una cantidad igual fue entregada a los socios y el resto se comercializó según oferta y demanda.

Le siguieron Racing Club (Token Racing) y la Selección Argentina ($ARG), en alianza con Socios.com. River y Boca evaluaron proyectos para lanzar tokens que no llegaron a concretarse. En junio de 2021, días antes del primer partido de la Copa América, la demanda de tokens de la Selección Nacional (400.000) hizo colapsar al sitio oficial, debiendo colocarse a la venta otros 200.000, a U$S 2 dólares por unidad, sumando en pocas horas U$S 1,2 millón de dólares.

Casi en simultáneo con la aparición del caso $LIBRA, la AFA anunció una alianza comercial con la plataforma de criptomonedas XBO.COM. "Es un hito importante en nuestra estrategia de expansión global" remarcó el presidente Claudio "Chiqui" Tapia.

En el sitio oficial de XBO.COM se les advierte a los usuarios: "El material presentado en este sitio web es solo para fines de información general y no constituye asesoramiento de inversión, ni una recomendación o solicitud para comprar, vender, hacer staking (bloqueo de una billetera digital o física) o mantener cualquier criptoactivo, ni participar en ninguna estrategia comercial específica. La naturaleza volátil e impredecible de los mercados de criptoactivos puede conllevar la pérdida de fondos".

En octubre de 2023, la AFA anunció el acuerdo comercial con Win Investments, una plataforma que ofrece "más de 100 futbolistas disponibles para invertir" mediante la compra de un "Transfer Token". Desde la web oficial de WI se indica que se trata de "una fracción digital del Mecanismo de Solidaridad FIFA, un derecho formativo que poseen los clubes".

Y también, se informa ¿Cómo invertir en jugadores?: "Es simple, comprando tokens del jugador con tu tarjeta de crédito te conviertes en inversor del club y ganas dinero cuando se transfiere el deportista". Un grupo de futbolistas de clubes cordobeses figuran en el mercado de derechos de formación: Lucas Passerini y Francisco González Metilli (Belgrano), Matías Godoy (Instituto), Blas Riveros (Talleres) y Brian Orosco (Estudiantes de Río Cuarto).

OTRA VARIABLE DE INVERSIONES

Días atrás se ha publicitado el lanzamiento de Tokn1, un proyecto para inyectar "Obligaciones Negociables (ON) Digitales" por unos u$s 100 millones de dólares durante el primer año, que se ofrece como alternativa para entidades deportivas latinoamericanas.

"El token tiene los mismos atributos y derechos legales que un valor negociable en los mercados tradicionales. A diferencia de las criptomonedas convencionales o los fans tokens, los nuestros están respaldados por un activo subyacente que garantiza su valor en el mercado" apuntó Ricardo Mauas, CEO de la fintech Tokn1, radicada en El Salvador.

Y como conclusión señaló: "Lo interesante del negocio es que siendo sociedades civiles y sin cambiar su figura jurídica, los clubes pueden atraer capitales del extranjero. Además, el club emisor recibe un 20% de los ingresos generados en el mercado secundario".

Vale rescatar un reciente posteo en X de Vitalik Buterin, creador de Ethereum: "Las noticias recientes (léase, difusión del presidente Javier Milei del meme coin $LIBRA) no deben tomarse como una razón para darse por vencido, sino como un ejemplo de por qué la educación es tan importante. Sigo siendo muy optimista sobre las contribuciones y el papel de Argentina y América Latina en este espacio".

A esta altura cabe remarcar la relevancia del saber elegir entre dos opciones posibles ("costo de oportunidad"): a) continuar con las viejas fórmulas que llevaron al estancamiento estructural o b) cambiar las reglas que por su inutilidad manifiesta cayeron en desuso, por nuevos incentivos para aumentar los índices de productividad, educación, seguridad y transparencia, en beneficio del conjunto. Es esencial legislar en tal sentido, sin distraerse ni apartarse de los objetivos.