Larreta y su armado, Manes con moderados, Macri con Milei ¿y CFK?

Cada crisis deja a la Argentina con más pobres, con más trabajo informal y con un Estado cada vez más asistencialista.

El resultado final de esta última crisis con pandemia y guerra en Ucrania incluida no se sabe. Sin embargo, a pesar de este panorama oscuro, sobran candidatos a Presidente, al menos a un año y pico de las elecciones.

Pero el tablero electoral dejó de ser un ajedrez. Es decir, hace años que el bipartidismo forma parte de la historia. Y la irrupción de otros candidatos o de qué candidatos se presenten puede cambiar de forma drástica las posibilidades del oficialismo y de la oposición para mantenerse o volver a ser gobierno.

En Juntos por el Cambio tanto Horacio Rodríguez Larreta como Facundo Manes parecen dispuestos a jugar. Sin embargo, todo puede cambiar de acuerdo a cómo actúa el ala dura del PRO integrada por el expresidente Mauricio Macri y por Patricia Bullrich. Si Macri o Bullrich quieren ir a una interna con Rodríguez Larreta la historia no parece ser la misma para el Jefe de Gobierno porteño, que ya tiene una suerte de armado con candidatos en provincia y Ciudad. Es decir, a Rodríguez Larreta no le suma que Macri se sume a competir. Manes mientras tanto es una suerte de tercero en discordia. En la escuelita del radicalismo todos saben que el diputado que compitió en la interna contra Diego Santilli, no hizo "las inferiores", una suerte de rito que exige el centenario partido a la hora de consagrar a un candidato que los represente. La ventaja que tiene Manes es que hoy pocos dudan de que es la cara más visible y votable del radicalismo. Al mismo tiempo el viernes 27 de mayo en La Plata, Gastón Manes, el hermano de Facundo, se quedará con un puesto clave del partido, cuando lo elijan presidente de la Convención Nacional del radicalismo.

En la Convención se va a ratificar la vocación y la voluntad política de la Unión Cívica Radical de fortalecer una coalición opositora amplia al oficialismo nacional, basada en acuerdos programáticos y en denominadores y valores comunes.

La lectura que se hace desde la política es que el radicalismo está realizando un llamado a los peronistas moderados. En este sentido, los gobernadores peronistas no kirchneristas serían los apuntados. La otra lectura es que juntos pero no a cualquier precio.

De todas formas, esta 'vocación' del radicalismo no necesariamente será aceptada por el macrismo. De hecho, el propio Mauricio hoy parece estar más cerca y más cómodo de incluir al libertario Javier Milei que de compartir una lista con peronistas moderados.

Milei cada día mide mejor en sectores jóvenes y populares. Es decir, Milei no solo le 'roba' votos al PRO, también tiene buena aceptación en una parte del electorado kirchnerista. Y Milei con Macri puede formar un frente, pero con el resto de Juntos, no.

En el oficialismo, en tanto, las cartas parecen menos conocidas. Mientras el presidente Alberto Fernández dice ir por la reelección, nadie sospecha cuál será la jugada de la vicepresidenta.