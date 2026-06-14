El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha un nuevo proceso de incorporación a las Fuerzas Armadas que impacta directamente en los jóvenes nacidos en el año 2008. Al alcanzar la mayoría de edad en 2026, esta generación entra oficialmente en el rango exigido por la reciente resolución del Estado, la cual establece periodos de instrucción militar y una vinculación formal con el Ejército que exigirá compromisos de hasta 30 días por año.

La bajada a la realidad legal se encuentra en el Real Decreto 170/2026, el documento gubernamental que habilita formalmente este año una oferta máxima de 500 plazas militares. Lejos de ser un simple trámite administrativo, la normativa de Defensa fija condiciones estrictas para los aspirantes: se exige poseer la nacionalidad española, carecer por completo de antecedentes penales y superar una rigurosa evaluación de aptitud psicofísica.

El servicio militar será por 30 días. Ejercito de Tierra de España

Cuántos días exige Defensa y qué pasa al firmar

El BOE especifica que este contingente ingresará bajo la figura legal del “Reservista Voluntario”. Si bien el acceso a las plazas se realiza mediante un proceso selectivo y no por una leva general forzosa como en la antigua conscripción, las reglas cambian drásticamente una vez adentro. Tras firmar el compromiso inicial, que tiene una duración obligatoria de tres años, la persona queda en situación de disponibilidad absoluta para el Ejército.

La normativa es tajante sobre los tiempos de esta vinculación. Se establece un máximo general de 30 días al año destinados a programas de formación continuada. Sin embargo, en caso de que el Ministerio de Defensa ordene la “activación” de los reservistas para prestar servicio efectivo en áreas logísticas, técnicas o sanitarias, el periodo de tiempo dependerá exclusivamente de la autorización de los mandos militares, dejando la duración en manos de las necesidades de las Fuerzas Armadas.

Qué dice la ley sobre el reclutamiento obligatorio

Aunque la conscripción general masiva permanece suspendida en España desde diciembre de 2001, la Ley de la Carrera Militar contempla diferentes niveles de intervención de los ciudadanos. El reglamento actual distingue claramente entre reservistas voluntarios, de especial disponibilidad y reservistas obligatorios (estos últimos, solo movilizables por una decisión excepcional del Gobierno).

Para la generación de 2008, cumplir los 18 años significa la entrada inmediata al rango de edad donde estos requerimientos estatales se vuelven una opción real y regulada por la ley, abriendo la puerta a que ciudadanos civiles queden bajo disciplina militar durante periodos específicos del año.