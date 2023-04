Larreta apunta al 2024: quiere un molde de gestión que le facilite las decisiones

A Horacio Rodríguez Larreta le va a costar defender el beneficio de organizar, el mismo día, la elección porteña y la nacional en una misma mesa pero con urnas separadas. Pero a los detractores de este cambio, encabezados por Mauricio Macri, tampoco les va a resultar sencillo argumentar a favor de la boleta sábana, uno de los instrumentos más cuestionados por los que promueven la transparencia electoral.

De todos modos, no será este aspecto el que defina el debate. El jefe de gobierno porteño lanzó, en un solo acto, una doble apuesta política: generar autonomía frente al liderazgo que aún busca ejercer el fundador de PRO, y consolidar Juntos por el Cambio como una alianza opositora más horizontal.

Está claro que Larreta podría haber optado por el sistema "tradicional" una vez más y ahorrarse la pelea. Pero la disputa con Mauricio Macri hubiera llegado tarde o temprano. Y prefirió asumir el riesgo de resolverla ahora, con el respaldo del radicalismo de Gerardo Morales y Martín Lousteau y la Coalición Cívica de Lilita Carrió, los otros referentes de JxC.

Larreta sostiene que el riesgo de la "sábana" es que Javier Milei puede arrastrar votos que le pueden complicar la gestión al próximo alcalde en la legislatura porteña. Porque no hay PASO para los diputados de la Ciudad. Ese efecto quedaría diluido en la boleta única separada de las candidaturas nacionales.

Jorge Macri entiende que contener ese riesgo le quita arrastre a su eventual candidatura. Si va colgado de la boleta de Larreta (o de Patricia Bullrich, cualquiera que gane la interna) tendrá más chances de lograr una victoria sólida. Si la votación va separada, el macrismo considera que la ventaja es para Lousteau, que tiene una imagen más asentada en la Ciudad.

Larreta cree improbable que el candidato del PRO pierda en la Ciudad. Pero no es imposible . Su decisión lo dejó expuesto al desgaste del "fuego amigo" . Y más allá de saber que tendrá respaldos "independientes" al uso de la boleta única electrónica, será un desafío hacer que la jugada salga bien (o sea que el sistema no se salga de presupuesto, que la justicia electoral no le ponga palos a la rueda y que no sea engorroso para el votante), porque de lo contrario el precio a pagar puede volverse alto.

La boleta sábana no puede ser defendida por una cuestión de verticalismo. La elección "concurrente" y la boleta única obligarán a que el candidato local esté mejor preparado para conquistar a los votantes. Larreta, a la vez, ya trabaja en el molde de la gestión 2024, apoyado en JxC y sin un tutor que altere su proceso de toma de decisiones.