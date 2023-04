Dura reacción de Macri tras el desafío de Larreta al desdoblar las elecciones: "Profunda desilusión"

El expresidente Mauricio Macri reaccionó luego de la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de desafiarlo con su decisión de desdoblar la elección porteña de la nacional. El mensaje del precandidato a la Rosada anunciando que en la Ciudad se votaría con boleta única electrónica en la misma fecha de las nacionales se había difundido apenas unos minutos antes.

"Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión ", posteó el exmandatario al subirse al tuit emitido previamente por la actual diputada y rival de Larreta en la interna de PRO por la Presidencia. La exgobernadora, en algún momento aliada de Larreta y de largo vínculo con el alcalde, fue la primera dirigente de peso en lanzar la piedra dentro del partido . No sería la última.

Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

Las posibilidades de que Larreta se inclinara por separar las elecciones nacionales de las porteñas comenzó a circular el fin de semana. Esta mañana, video mediante, el propio alcalde confirmó la jugada. Para entonces, Macri ya había trazado el límite en público durante una entrevista radial el domingo: " No creo que Horacio tome esa decisión ", dijo.

"El 'no' a cambiar reglas electorales en el año electoral es un valor que Juntos por el Cambio (JxC) ha puesto en sus declaraciones de principios. No creo que Horacio tome esa decisión, sería en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años", evaluó Macri durante su charla dominical.

"Si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños", sostuvo Macri, y contó que Rodríguez Larreta no lo "llamó" para consultarle "qué opinaba" sobre esa eventual modificación. En cambio, instó a "no complicarle la vida a la gente" y pidió no hacer modificaciones en las que se "malgaste la plata" de los porteños.

"Es más tiempo de votación, son más filas, son dos urnas, dos boletas que tienen que completar. Hasta dicen que hay gente que tendría que votar en distintas aulas y hasta en distintas escuelas", cuestionó sobre esa posible implementación.

ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos.



Por eso: "Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa", como dijo Horacio Rodríguez Larreta.



Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.... pic.twitter.com/1S5N0pLGgu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 10, 2023

También Patricia Bullrich se sumó a la ofensiva dentro de PRO contra el jefe de Gobierno porteño. "ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: 'Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa', como dijo Horacio Rodríguez Larreta", tuiteó la exministra que busca posicionarse como la elegida para competir por la Presidencia en PRO.

Bullrich añadió: "Hoy, él manipuló las reglas electorales en la Ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar."

Los videos cruzados no tardaron en inundar las redes de Whatsapp. Si el macrismo lanzó sus primeros dardos en el campo virtual, las filas larretistas y sus aliados no tardaron en responder con imágenes de archivo de Macri y Vidal defendiendo el voto electrónico y la boleta única.





El mensaje de Larreta

En sus redes sociales, Larreta informó que si bien los porteños votarán al próximo jefe de Gobierno el mismo día que las elecciones nacionales. Pero con un detalle: "lo vamos a hacer con boleta única electrónica , que es un sistema más ágil, más sencillo".



De esta manera, los porteños votarán, por un lado, los cargos nacionales y, por otro, al próximo alcalde. Así, Larreta busca evitar el arrastre de arriba hacia abajo por parte de los precandidatos nacionales.

Juntos logramos transformaciones que parecían imposibles. Ahora llega el momento de volver a elegir sobre el futuro de la Ciudad. pic.twitter.com/4adtCzFRFv — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 10, 2023

A los pocos minutos, la diputada del PRO, María Eugenia Vidal salió a cuestionar la decisión del alcalde. En su cuenta de Twitter, la exgobernadora tuiteó, de manera elíptica: "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este".

Además, Vidal escribió: "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada". Fue a este mensaje que el fundador del PRO se sumó. Expresó su coincidencia y remató: "Qué profunda desilusión".

En contrapartida, quienes salieron a respaldar a Larreta fueron los sectores de la Coalición Cívica y el radicalismo alineado con su titular, Gerardo Morales. "Comparto totalmente la decisión. Es el ejercicio pleno de la autonomía de la CABA y cumple con el código electoral. Ya se aplicó en el 2015. Se suspendió en el 2019 a pedido de Mauricio Macri en ese momento ", deslizaron fuentes vinculadas al gobernador jujeño. Luego lo volcó en un tuit

Apoyo la medida tomada por @horaciorlarreta. La boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de CABA, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de @juntoscambioar de impulsar la boleta única a nivel nacional. https://t.co/B1zq9Lfjbx April 10, 2023





El vínculo entre Larreta y Macri

En la Ciudad, Larreta cerró un acuerdo con el radical Martín Lousteau por el que le había garantizado condiciones equitativas para competir mientras que Macri quiere la Ciudad para su primo Jorge Macri. Si se mantenía el esquema que rigió en 2019, el líder de Evolución Radical tenía menos chances en la contienda porteña.

Es que Jorge Macri iría en la misma boleta de Larreta y de Patricia Bullrich. Mientras que Lousteau, quedaría atado al candidato a presidente de la UCR que, por ahora es Gerardo Morales y que va muy por detrás de los amarillos. Con la jugada, Larreta busca evitar el arrastre de arriba hacia abajo por parte de los precandidatos nacionales .

Esto tensó el vínculo ya de por sí tirante entre Larreta y Macri al punto que no trascendieron demasiados detalles de ninguna de las escasas conversaciones a solas que compartieron. De la última reunión, trascendió solo que Larreta había acordado que el candidato porteño de PRO debía ser solo uno, lo que daba a entender que se bajarían los tres nombres que avalaba en la Ciudad para dar vía libre al actual ministro de Gobierno .

De ellos, solo Emmanuel Ferrario, actual cabeza de la Legislatura porteña, dio de baja su candidatura. Todavía siguen en carrera la ministra Soledad Acuña (Educación) y Fernán Quirós (Salud). La incógnita es qué sucederá ahora si los roces entre macrismo y larretismo sigue escalando