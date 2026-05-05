La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia mantiene activos sus mecanismos de cobro para los contribuyentes que registran deudas sin regularizar. En estos casos, ignorar las notificaciones oficiales puede derivar en sanciones más severas dentro del proceso legal correspondiente. El organismo envía comunicaciones formales para informar sobre incumplimientos tributarios y otorgar un plazo para que la persona o empresa pueda ponerse al día. Estas instancias previas buscan evitar que la situación avance hacia medidas más restrictivas. Cuando no se obtiene respuesta, la DIAN podría iniciar un proceso de cobro que, tras cumplir sus etapas, habilita la aplicación de medidas como el embargo de bienes, cuentas bancarias o ingresos. La DIAN tiene la facultad de iniciar un proceso de cobro coactivo, un mecanismo legal mediante el cual puede exigir el pago de obligaciones pendientes. Este procedimiento comienza con un mandamiento de pago y, si no se regulariza la situación, puede avanzar hacia la adopción de medidas cautelares. Entre estas medidas se encuentra el embargo de cuentas bancarias, salarios o bienes del contribuyente. Estas acciones no son inmediatas, sino que se aplican dentro del proceso establecido y buscan garantizar el cumplimiento de la deuda tributaria. Ante la recepción de un aviso de la DIAN, la recomendación es actuar con rapidez para evitar que el proceso avance. El contribuyente puede comunicarse con la entidad para conocer el estado de su obligación y las alternativas disponibles. Entre las opciones se encuentran el pago total de la deuda o la solicitud de un acuerdo de pago. Este tipo de mecanismo puede permitir evitar o suspender medidas como el embargo, siempre que sea aprobado por la entidad y se cumplan las condiciones establecidas. La normativa colombiana prevé que un embargo puede levantarse principalmente cuando se realiza el pago total de la deuda. Una vez cancelada la obligación, la entidad procede a liberar las medidas impuestas sobre los bienes o cuentas. También puede evaluarse la suspensión o levantamiento en casos donde se apruebe un acuerdo de pago u otras situaciones específicas analizadas por la DIAN. En cualquier escenario, la obligación tributaria deberá regularizarse para evitar que se reanuden las acciones de cobro.