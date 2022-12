La transparencia como consecuencia de la tecnología blockchain

La tecnología blockchain (o de cadena de bloques) puede brindar transparencia porque todas las transacciones se registran y comparten públicamente en innumerables computadoras en simultáneo. Esto permitiría que todos vean exactamente dónde está el dinero o la información en un momento dado.

Sin duda, esto puede contribuir a eliminar la corrupción ya que los funcionarios no podrían robar recursos o dinero sin que todos sepan del movimiento de fondos. Si bien no se podría saber el destinatario -ya que las transacciones son anónimas-, sí es público el movimiento , por lo que no podrían hacerse malversaciones sin que queden a la vista. También podría ser útil para garantizar que los ciudadanos siempre tengan acceso a los recursos necesarios.



Martín González, CEO & cofounder de BAG (compañía de tecnología blockchain que ofrece herramientas diseñadas especialmente para el arte y la cultura), explica: "Cualquier individuo puede ver el origen, el destino y el monto de cualquier transacción e interacción en blockchain entre direcciones públicas. Transparentar procesos públicos como la contratación y seguimiento de la obra pública mediante blockchain permitirá auditar a cualquier ciudadano cualquier proceso . No solo ver el destino de cada uno de los fondos asignados sino la trazabilidad de documentos, auditorías, subcontrataciones".

Pero luego, aclara que "la seguridad e inmutabilidad de una blockchain no se da per se. Depende de factores importantes como cantidad de validadores, distribución de nodos, protocolo (PoW, PoS), costo económico de un ataque del 51%, antigüedad de la cadena, resiliencia. El trilema de escalabilidad, seguridad y descentralización es un problema con que blockchain lidia desde sus inicios. Existen blockchain escalables y descentralizadas pero con problemas de seguridad y también existen blockchain seguras y descentralizadas pero con problemas de escalabilidad, como Bitcoin".

Ramiro Raposo, Country Manager en Argentina de Bitwage (la plataforma pionera en pago de honorarios en criptomonedas elegida por trabajadores, freelancers y exportadores de servicios), coincide en que la tecnología blockchain puede brindar "transparencia y descentralización. Es muy eficiente, no puede ser modificada, por lo menos si hablamos en términos de Bitcoin. Aunque con otras blockchains lo que se ha visto son vulnerabilidades al mover fondos de una blockchain a otra ", dice.

Por otra parte, explica que existen los "contratos inteligentes, que no solo son transparentes, sino que también son trazables, dándole un nivel más alto de transparencia. Hoy ya se utilizan en grandes empresas y en la salud".



Y señala que "sería ideal que esta tecnología se adapte a los gobiernos. Si bien se ve como algo utópico, el bien siempre triunfa. Tarde o temprano la adaptación va a ser irresistible. Es posible que los políticos estén usando esta oportunidad para hacer marketing: de todos modos, esto ayuda a fomentar confianza y conocimiento de estas tecnologías en la población".



Jordi Baylina es conocido por su desempeño como Technical Lead en Polygon, la plataforma de escalabilidad Ethereum descentralizada que permite a los desarrolladores crear dApps escalables y fáciles de usar con tarifas de transacción bajas sin sacrificar la seguridad.

Desde ese lugar, brinda una explicación: "La tecnología blockchain evidentemente se puede utilizar para que haya menos corrupción. Pero también tengo que decir que es una tecnología que está un poco en sus principios y está evolucionando. Sus diversas formas de aplicación es algo que iremos viendo en los próximos años, pero no es una tecnología que esté disponible masivamente para solucionar todos los problemas de la humanidad".

Quizás una de las formas más interesantes para brindar soluciones sea a través de los smart contracts o contratos inteligentes. Sobre esto, Tulio Nuñez, General Counsel de Koibanx (compañía líder en tokenización financiera utilizando tecnología blockchain), indica: "Son herramientas tecnológicas basadas en algoritmos informáticos que no poseen sesgo alguno y que funcionan muy bien para resolver problemas basados en reglas matemáticas y lógicas. Entonces, considerando que en una plataforma que se encuentre implementada sobre tecnología blockchain e integrada con smart contracts cualquier regla podría ser programada y parametrizada".

Y agrega que " técnicamente es viable implementar smart contracts para lograr más transparencia en cualquier acción estatal o gubernamental . En algunos países de América latina hemos visto ciertas iniciativas para implementar plataformas sobre blockchain y otras tecnologías emergentes que propenden a profundizar la transparencia en el ejercicio del gobierno. No obstante, aún hay un camino muy largo por recorrer en cuanto a la disposición que muchos gobiernos muestran para ceder control sobre ciertos medios y procesos".

El CFO del exchange Let'sBit (una de las cripto exchange más importantes de la América latina, enfocada en ofrecer servicios financieros de calidad), Santos Barrio, cree que Blockchain puede servir para mejorar la transparencia de gobiernos y corporaciones con una herramienta: la inmutabilidad de datos.