El Sistema de Pagos Electrónicos Interconectados (SPEI) superó las expectativas de adopción al procesar más de 7,000 millones de operaciones en 2025, lo que equivale a un ritmo de 222 transacciones por segundo, reveló un estudio elaborado por Bitso Business en colaboración con el analista de datos, Tukan. De acuerdo con la primera edición del reporte Dinero en tiempo real, un análisis que documenta la transformación de la infraestructura financiera de México, el valor monetario canalizado a través del SPEI durante el último año superó los $347 billones de pesos, una cifra que representa 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB) nominal del país. En agosto de 2004, el Banco de México puso en operación la primera versión de SPEI, con el objetivo de facilitar y eficientar las transferencias entre instituciones financieras. En 2015 el sistema reportó 219 millones de transacciones, una década después procesó 7,000 millones. Uno de los hallazgos más relevantes del reporte es la marcada asimetría entre los rieles de pago tradicionales y los digitales. Si bien las tarjetas de crédito y débito siguen dominando las microtransacciones en puntos de venta, el valor total transaccionado a través del SPEI es 27 veces mayor al de las tarjetas bancarias. Este dato refleja un cambio estructural: el SPEI ha dejado de ser un canal exclusivo para transferencias de alto valor y se ha convertido en el sistema de pagos masivo de uso diario para millones de mexicanos. El 94% de las operaciones registradas son menores a los $10 mil pesos, lo que confirma su penetración en transacciones del día a día. El estudio señala también que al cierre del 2023 casi el 67% de los ingresos de las empresas en México fueron cobrados vía SPEI, una proporción de 10 puntos porcentuales por encima de lo reportado hace 5 años. Desde una perspectiva sectorial, el estudio dice que “podemos ver que en las industrias más B2B, o con menor transaccionalidad, la cobranza de ingresos vía SPEI llega a superar hasta el 80% de los flujos totales hacia los negocios”. “Por otro lado, industrias como el retail aún tienen bastante espacio para crecer en la adopción de este tipo de pagos con las ventas vía transferencia quedándose un 30% por debajo de los ingresados a través de ventas con tarjetas de crédito o débito, y un 63% por debajo de las ventas en efectivo”, agrega el estudio. Pese al crecimiento en la penetración de transferencias a través de SPEI, aún hay varias regiones del país donde la aceptación de pagos vía transferencia (o SPEI) continúa por debajo del 60% de las pequeñas, medianas y grandes empresas que operan ahí. Chiapas, Guerrero y Tabasco son los estados con menor penetración. El reporte también busca reconocer la posición de Bitso como actor en la infraestructura financiera nacional e internacional. A través de su brazo B2B, Bitso Business, y respaldado por la IFPE regulada Nvio Pagos México, la compañía procesó un volumen total de pagos de aproximadamente $82 mil millones de dólares en 2025. El segmento B2B de la empresa, Bitso Business ya cuenta con más de 1,900 clientes institucionales.